《憲訴法》被判違憲立即失效 行政院回應了

憲法法庭。（本報資料照片）

憲法法庭今（19）天做出114年憲判字第1號判決，判決《憲法訴訟法》違憲、立即失效，回到修法前狀況。行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

