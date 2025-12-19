《憲訴法》被判違憲 黃國昌轟5大法官「司法太上皇」：助賴清德邁向專制獨裁

國民黨、民眾黨去年聯手修正《憲法訴訟法》，規定憲法判決應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，並且作成違憲宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。憲法法庭今（19）日宣判，該修法立法程序有明顯重大瑕疵，應自本判決公告之日起失其效力。對此，民眾黨主席黃國昌直言，僅由5位大法官作成判決，屬於「未合法組成的憲法法庭」，不具審判權，相關判決在民主憲政秩序下「形同廢紙一張」，他也怒批5位大法官根本「司法太上皇」，協助總統賴清德邁向專制獨裁之路。

黃國昌表示，在對賴清德提出彈劾後，今日有5位綠色大法官在自己聲稱所組的憲法法庭做出判決，這樣的行徑擺明就是協助賴清德走上獨裁之路，而這樣的判決在民主憲政制度下是廢紙一張，因為這不是合法組成的憲法法庭，因此從一開始就不具有審判權。

黃國昌說，謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞等5名大法官今日正式向全台灣人民宣告，未來哪部法律合法、合憲，哪部法律不合法、不合憲，「一切由我們5個人說了算。」另外3位不願意加入這樣破壞憲法法庭體制的大法官，在那5位大法官眼裡已經不是大法官了，「中華民國憲政史上什麼時候看過，竟然有大法官直接排除其他3個人？」

5人說了算？黃國昌批：綠色大法官親手拆了憲法法院

黃國昌指出，無論美國聯邦最高法院、日本最高裁判所，還是南非憲法法院，每個國家的憲法法院都有要求最低人數，所以去年修正的《憲訴法》，毫無違憲問題，而且就算大法官認為修正後的《憲訴法》違憲，但至少要遵守舊的《憲訴法》。

黃國昌說明，修正前的《憲訴法》第30條明文規定，任何判決應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，目前8名大法官，所以要有6名大法官才能進行有效評議，結果現在5名「綠色大法官」親手拆了憲法法院，等於新法不能拘束，舊法也不能拘束，5個人說了算。

黃國昌：憲法何時給5大法官「如此巨大權力」？

黃國昌不滿表示，中華民國憲法什麼時候給這5個大法官五個如此巨大的權利？蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3名拒絕參與違憲、違法的大法官，在公開法律意見書中「話說得很客氣」，就是憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限。

黃國昌怒批，從實質宣告死刑違憲開始，人民怒火已經衝上天，現在是變本加厲，直接告訴台灣人，「以後一切我們5個人說了算，已經自居為司法太上皇，幫賴清德邁向專制獨裁之路。」

黃國昌直言，這件事情的嚴重性非同小可，接下來發生的所有事情，賴清德以及這5位無法無天的綠色大法官，要負全部責任。

