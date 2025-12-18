《憲訴法》連署公投台中升溫 陳俞融：憲政關鍵時刻 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

民間團體「人民作主志工團」針對立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投，受行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，應恢復憲法法庭運作以化解爭議聲浪再起；台中市議員林祈烽、江肇國、陳俞融等人均設立公投連署站協助民眾，陳俞融表示，立法院多數恣意擴權、掏空國庫，行政院依法把關卻被抹黑攻擊，整個憲政體制正在失衡，而被犧牲的，正是地方與市民，呼籲用連署守住制度、守住台中。

廣告 廣告

陳俞融表示，立院版《財政收支劃分法》修法，不只傷害國家財政，更嚴重破壞憲政分立與制衡機制。立法院多數恣意擴權、掏空國庫，行政院依法把關卻被抹黑攻擊，整個憲政體制正在失衡，被犧牲的正是地方與市民。

陳俞融認為，台中市長盧秀燕市一方面對藍白立委推動、明顯不利台中的財劃法版本選擇噤聲，實質就是默許支持。修法後，台中與台北的補助差距被拉大，人均統籌分配款跌到全台倒數，台中被變相懲罰，盧秀燕卻一句公道話都沒說。但另一方面，回到市政現場卻開始哭說「台中沒錢」、建設做不了、現金也不發。

陳俞融強調，藍白版財劃法本質就是掏空國庫的惡法，不顧財政紀律、逼中央未來大幅舉債，債留子孫，也加劇區域發展失衡。行政院依法捍衛憲政、拒絕副署，是守住權力分立制度的最後防線。

「現在不只是台中的問題，而是憲政分立可能被徹底破壞的關鍵時刻。」陳俞融呼籲，服務處都有提供連署協助，用連署守住制度、守住台中。

民間團體「人民作主志工團」發起「廢止憲訴法荒謬門檻」、「廢止罷免『提議』需附身分證影本」、「廢止罷免『連署』需附身分證影本」、「廢止罷免涉偽另科百萬罰金」4項公投複決，目前進入二階連署，必須在明年1月底及3月底前完成近30萬份連署。

照片來源：陳俞融辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

卓榮泰不副署《財劃法》 顏寬恒籲：勿讓政治凌駕憲法

財劃法不副署僵局 黃健豪：賴卓在嘲諷中華民國憲法

【文章轉載請註明出處】