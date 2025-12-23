「憲訴法」違憲早有法源 王定宇怒批藍白：心盲裝法盲

民進黨立委王定宇。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對憲法法庭日前宣告藍白聯手修正的《憲法訴訟法》條文違憲，引發國民黨與民眾黨立委強烈反彈，民進黨立委王定宇今（23）日發文逐一回應外界質疑，強調相關釋憲程序完全有明確法源依據，反批藍白「只容自己違憲，卻攻擊維護憲政的人」，根本是心盲裝法盲。

王定宇首先指出，外界質疑為何憲法法庭審理時，未將三位選擇迴避出席的大法官納入人數計算，事實上，《憲法訴訟法》第12條早已明文規定，依法迴避者不列入總額計算。他反問，提出質疑的立委是否刻意忽略白紙黑字的法律規定，「難道連這一條都沒看到嗎？」他直言，若真要追究責任，藍白真正該譴責的，反而是選擇迴避、怯於捍衛憲法的三位大法官，因為只要他們出席並表達反對，釋憲結果就可能不同。

廣告 廣告

對於藍營立委控告五位釋憲大法官涉嫌「枉法裁判」，王定宇則批評此舉根本是「告錯方向」。他指出，最高法院早有穩定判例，大法官行使憲法解釋職權，並不適用一般司法審判中所稱的「枉法裁判罪」。反倒是近期曾判決高虹安貪污無罪的相關承審法官，已遭前檢察長具名向北檢告發，才更符合外界討論的爭點。

此外，藍白立委今日前往監察院遞交彈劾行政院長卓榮泰的申請，也遭王定宇嚴厲批評。他指出，即便不論卓榮泰依憲法第37條行使不副署權的正當性，藍白過去聯手大幅刪減監察院預算，高達九成以上，導致監察院幾乎無法正常運作，如今「有事才要找監察院」，形同自打嘴巴，「堪稱史上最大政治巨嬰行為」。

王定宇也強調，這次釋憲並非少數人意見，全國已有近千名律師、法學教授及學界人士連署聲援五位大法官，其中更包括曾由馬英九提名的大法官及多位被視為偏藍立場的法學者，足證釋憲結果具有高度專業與正當性。

王定宇點名翁曉玲、傅崐萁、黃國昌、吳宗憲等藍白立委，直言這些人所主導或力推的立法，已接連遭憲法法庭判定違憲，卻始終未見任何反省或道歉。他質疑，連續立法粗糙、破壞憲政秩序，是否應該負起政治責任，「但看起來，這些人似乎一點也不覺得不好意思」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

主張廢監院卻赴監院告發 徐巧芯：存在一天就該敲一天鐘

轟憲法法庭知法玩法 藍黨團北檢按鈴告發5大法官