《憲訴法》遭判違憲 國民黨團預告下週一告發大法官濫權瀆職

憲法法庭作出114年憲判字第1號判決，認定立法院修正《憲法訴訟法》相關條文違反憲法正當立法程序，即日起失其效力。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨立法院黨團今（20）日表示，憲法法庭就「114年憲判字第1號」所作判決，已破壞憲政法制、損害司法公信力，國民黨團將在立法院院會正式提案，嚴厲譴責5位大法官，並主張該判決無效，以捍衛中華民國憲法與《憲法訴訟法》。國民黨團並預告，將於下週一（12月22日）依《刑法》第124條，向台北地院與台北地檢署告發相關大法官涉濫權瀆職。

立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定大法官人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名，並規範參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲的大法官人數不得低於9人。然而，憲法法庭日前作出114年憲判字第1號判決，認定相關修法違反憲法正當立法程序，自即日起失其效力。

114年憲判字第1號判決出爐後，國民黨團指出，5位大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥涉「枉法裁判」，不僅破壞憲政秩序，也玷污司法公信力，國民黨團將於院會提案給予最嚴厲譴責，並宣告該判決無效，以實際行動守護憲政體制。

國民黨立法院黨團表示，將譴責5位大法官並於下週一告發涉枉法裁判罪，強調此舉是為捍衛憲政法制與司法公信力。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨團指出，將於下週一同步向台北地院及台北地檢署告發，指控憲法法庭及上述5位大法官濫權瀆職，涉犯《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。國民黨團質疑，當前司法體系是否仍有敢於說真話、勇於捍衛憲政的法官與檢察官，並直言這是台灣司法公信力與民主憲政的關鍵時刻。

國民黨團也呼籲司法體系公務員與大法官，切勿淪為政治工具，否則恐成為政權下的犧牲品，葬送一生清譽與前途，得不償失。依據《刑法》第124條規定，具審判職務之公務員或仲裁人，為枉法裁判或仲裁者，最重可處7年有期徒刑，並請司法體系人員三思而行。

