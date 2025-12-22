即時中心／梁博超報導

藍白立委去年（2024）12月聯手通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭實質被癱瘓；直到憲法法庭5名大法官在上週五（19日）宣判修法違憲，並應自判決公告之日起失其效力，代表憲法法庭宣告復活。消息一出引起藍白相當不滿，國民黨團則在今（22）日向北檢告發濫權瀆職，民眾黨主席黃國昌昨受訪時也稱全力支持。對此，律師林智群直言，若大法官的顏色都看藍白心情，「依照這種邏輯，總統豈不是都不能提名大法官？因為怎麼提名都會被講成有顏色。」

廣告 廣告

律師林智群昨晚在臉書發文指出，現在的8位大法官都是前總統蔡英文提名的，先前國會擴權法案被宣告違憲時，藍白說這8位是綠色大法官；現在卻改稱其中5位是綠色大法官，為何缺席的3位就變成不是綠色了？「原來大法官是什麼顏色，都看藍白的心情。」

而從蔡英文提名的大法官產生了不同意見，林智群直言，可以確認提名的民進黨「根本沒辦法控制」這些大法官怎麼處理事情，每個大法官都是依照自己的法律素養決定應該怎麼做。

林智群也提到，這包含那3位缺席的大法官，不管缺席這件事情是否正確，至少他們也有提出他們法律上的見解，「重點是，三位缺席大法官從頭到尾都沒說新的《憲法訴訟法》一定合憲。」

「因為大法官是只能當一任，這個制度設計確保了，大法官任職後，根本不用理會提名人。」林智群指出，前大法官黃虹霞是由前總統馬英九提名的，她在「憲法法庭」這個事情上，立場就不是跟馬英九一樣。

林智群直言，如果要說賴清德提名的就是「綠色大法官」人選，那馬英九提名的「難道就是藍色大法官嗎？」依照這種邏輯，總統豈不是都不能提名大法官？因為怎麼樣提名，都會被講成有顏色。

原文出處：快新聞／《憲訴法》遭判違憲！在野竟嗆「綠色大法官」律師反酸：什麼顏色都看藍白心情

更多民視新聞報導

分散風險！大阪積極爭取升格日本「副首都」 福岡、埼玉有異見

不斷擾台！國防部偵獲中國10機艦 未逾越海峽中線進入我空域

藍委盼支持警消所得替代率 劉世芳反將一軍：請多多支持現役

