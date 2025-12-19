《憲訴法》遭判違憲 白委控賴政府讓大法官比小孩子還不如

憲法法庭今（19）日宣告《憲訴法》修正條文違憲且立即失效，回到修法前狀況。對此，民眾黨立委林國成痛批，憲法法庭此舉不僅不合法也不合規，凸顯霸道作為。他強調，依法目前8位大法官無法作成違憲判決，卻仍做出對自己有利害關係的判決，根本就是違憲。他質問賴政府，「把憲法體制完全破壞，要蕩然無存以後才甘願嗎？」

《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。林國成質疑，憲法法庭要做出判決要有10人，現在8人可以做出對自己有利害關係的判決，連基本的法治精神跟憲法所規定的實質出席都沒有。

林國成批評，這種判決凸顯憲法法庭霸道的作為，司法應該是人民最後一道防線，沒有想到大法官做出這些裁定不合法也不合規。他質問，賴政府要把憲法體制完全破壞，要蕩然無存以後才甘願嗎？

林國成進一步痛批，很明顯賴清德就是做皇帝，大法官明明8人不能開會，自己去做裁定當執政的東廠，這是大法官不值得尊敬的一個血淋淋的例子，這些大法官比一個小孩子都不如。

