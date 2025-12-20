《憲訴法》遭判違憲！陳昭姿喊太過分：大法官人事案須嚴審

5位大法官19日判決《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，引發軒然大波。民眾黨立委陳昭姿直呼，「這一次實在太過分了」，她並指出，這個活生生的案例，也坐實了為什麼在野黨兩度不敢輕易通過大法官人選的理由。

憲法法庭對憲訴法的判決引發爭議。（圖／中天新聞）

陳昭姿今天在臉書發文表示，大法官上面沒人後面沒人，是至高無上的權位，誰有資格勝任呢？任何一個立案的民間團體，行政機關的任何一個委員會，必須達到法定人數才能開會，所做決議才能生效，這是民權初步，也是法律的ABC。這一次實在太過分了，即便採用舊有的法規，8名大法官也需要有6名參與才能有效開會。不到門檻卻敢堂堂皇皇的開會做出決議，而且做出門檻原本更高的違憲決議。

陳昭姿。（圖／中天新聞）

陳昭姿指出，這個活生生的案例，坐實了為什麼在野黨兩度不敢輕易通過大法官人選的理由。她認為，大法官人事案必須寧缺勿濫，要嚴審，因為大法官的決議是至高無上的終局審判，已經沒有任何力量可以去監督或改變。要賦予一個人擁有這種權力，必須非常審慎來行使同意權。

