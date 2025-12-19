《憲訴法》遭判違憲 3位大法官喊「判決無效」！

憲法法庭今天判決憲法訴訟法修法違憲失效，但大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。

憲法法庭示意圖。(圖/中天新聞)

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，憲法法庭作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

中華民國憲法增修條文規定，司法院設大法官15人；不過，其中7名大法官由於任期，民國113年10月31日卸任，目前僅8名大法官。

憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

憲法法庭認定憲訴法修法違憲。(圖/中天新聞)

根據意見書，已修正生效的憲訴法明文規定，目前在任大法官僅8人，依法無從成立憲法法庭。憲法法庭是否具作成判決權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法合法成立，而不在判決內容如何試圖自圓其說。憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決審判權限，自始不具審判權，5名大法官署名作出的判決當然無效。

根據意見書，修正後憲訴法是總統明令公布有效法律，非經立法院依法變更、廢止或由合法組成的憲法法庭依法宣告失效前，對憲法法庭及大法官具絕對拘束力，即使成為憲法審查標的，效力不因此喪失或「暫停」。

根據意見書，由5名大法官署名作成的判決，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效，且大法官或憲法法庭不具「組織自主權」，亦無得以「程序自主權」為名自行決定或變更憲法法庭合法組成要件權限。

至於有特殊急迫性或時限性案件，根據意見書，法理上原可考慮類推適用憲訴法第30條第5項規定，由全體大法官參與評議，經大法官3/4同意，作為例外依法合法組成憲法法庭的可能途徑，但這見解未獲其他大法官支持，未被採行。

根據意見書，對於憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額，根本解決之道在於依憲法程序補足大法官缺額。（中央社）

