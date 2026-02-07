【憲警強化春節治安】提高警覺預判危險 讓國人安心迎新年

記者陳彥陵／專訪

憲兵部隊執行「115年加強重要節日安全維護工作」，與警察於年節前共同投入第一線治安勤務。臺北憲兵隊調查官謝博翔上士表示，憲兵具備司法警察身分，依法行使執法權責，無論對象為軍人或一般民眾，只要涉及不法，皆須依法處理。

多次參與協警勤務的謝博翔提到，執勤時以「安全優先」為原則，由警方進行盤查與後續處置，憲兵的執法權與配備槍枝形象，則扮演震懾與警示角色，能在關鍵時刻穩定現場秩序，降低衝突發生的風險。

謝博翔強調，隨著執勤經驗累積，警覺性與危險預判能力也逐步提升，能提早提醒共同執行勤務的同仁注意潛在風險；透過憲警密切合作，雙方在執勤過程中建立默契，強化治安防護網絡，展現憲警攜手合作的執法能量，確保春節期間社會秩序穩定，讓國人安心迎接新年。

臺北憲兵隊調查官黃顯榮中士指出，這是他首次參與重要節日的協警勤務，是一項榮耀且別具意義的任務，透過參與路、臨檢，盤查可疑人車及處理突發狀況，累積憲警合作打擊不法的寶貴經驗。他也分享，調查官受過專業訓練，能從眼神游移、言語閃避或行為異常等細節判斷可疑狀況，使他能運用自身專長，協助任務順利完成。

臺北憲兵隊調查官謝博翔上士。（記者陳彥陵攝）

臺北憲兵隊調查官黃顯榮中士。（記者陳彥陵攝）