憲警強化春節治安 聯手打擊犯罪

記者陳彥陵／臺北報導

為確保農曆春節期間社會治安穩定，「115年加強重要節日安全維護工作」自明日起正式展開，憲兵指揮部秉持提前部署原則，與警政署及各縣市警察局合作，依地方治安特性及實際需求，日前已派遣兵力執行安全維護工作，透過憲、警攜手加強打擊犯罪，共同維護春節期間民生與社會安全。

全臺憲兵隊提前勤務派遣

為配合內政部警政署將於9日22時起至23日24時止實施「115年加強重要節日安全維護工作」，全臺21個憲兵隊提前自本月6日起至26日，每日派遣多名勤務人員輪值勤務，除夜間執行協警勤務外，也同步強化每日軍紀維護工作。此次全國各警察機關專案勤務，延續往年「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，採「犯罪預防、偵防並重」，針對大眾運輸場站、景點等人潮聚集處，加強治安維護，並於易壅塞路段強化指揮疏導，降低事故發生，必要時設置機動派出所，即時服務民眾，使國人安心過年。

廣告 廣告

配合警方 攔檢可疑車輛

春節連假即將到來，其中，臺北憲兵隊依衛戍區及治安需求，協助警方於重要機關、關鍵基礎設施及人潮聚集地執行路（臨）檢，防範突發治安事件與不法分子趁節日滋事；執勤前，由幹部實施勤前教育，並完成服裝儀容、攜行械彈及狀況處置程序檢查，確保勤務紀律與人員安全。

勤務期間，憲兵官兵荷槍實彈，持續強化每日軍紀維護工作，於重要機關、交通處所等地，與警方配合巡查；更於深夜寒風中，以「梅荷志節」自持，沒有絲毫懈怠，與警方協力攔截可疑車輛，細心觀察車內人員神色舉止，以有效查緝酒駕、槍砲、毒品及賭博等違法行為，提升安全維護成效，保障國人生命財產安全，同時彰顯「憲警一家親」精神。

憲兵指揮部與警政署及各縣市警察局合作，投入兵力支援路（臨）檢任務。（記者陳彥陵攝）

「115年加強重要節日安全維護工作」自明日起正式展開，憲兵指揮部提前部署，與警政署及各縣市警察局合作，派遣兵力執行安全維護工作，協助警方於重要機關、關鍵基礎設施及人潮聚集地實施臨檢或路檢，共同維護春節期間民生與社會安全。（記者陳彥陵攝）

臺北憲兵隊持續強化每日軍紀維護工作，於重要機關、交通處所等地，與警方配合巡查。（記者陳彥陵攝）