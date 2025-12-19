憶亡妻淚訴「100天送走2至親」 彭振聲認圖利罪：盼法院別再給苦吃

前台北市副市長彭振聲為京華城案辯論出庭。（資料畫面）

台北地方法院審理京華城案，今（19日）傳喚前台北市副市長彭振聲、前北市都發局長黃景茂及總工程司邵琇珮進行辯論，邵琇珮、彭振聲皆認罪，並請求法院宣告緩刑。彭振聲表示，面臨檢方求刑3年的壓力，又接連歷經喪妻、喪母之痛，他在一審最後答辯時形容自己在100天內失去2位至親，希望法院不要再給他這麼多的苦受。

前台北市副市長彭振聲今（19日）前往台北地方法院進行辯論，在事實及法律階段，彭振聲全部交給律師答辯，他則在最後陳述時回顧從本案發生以來的個人心路歷程。

彭振聲的辯護人指出，檢方認定彭振聲處理陳情案「陳情轉研議」、「細部計畫審查」2階段違法，但本案的違法性判斷確實困難，加上容積率增加後的利益難計，希望合議庭量刑時予以參酌。

彭振聲則感嘆，他自認盡心盡力為國家做事，退休還獲頒行政院特殊貢獻公務員獎，因為這個案子，他家中「在100天內家裡走了2個人」，妻子得憂鬱症去世了，而中風42年的母親也因疏於照顧離世。彭振聲對妻子感到抱歉，妻子嫁給他、服務他一生，卻悲慘地走了，他到現在還是感到悲痛、心情不平靜。

彭振聲表示，他現在變成「三等國民」，每天「等吃、等睡、等死」，是要讓小孩看到爸爸還在。關於京華城案，彭振聲認罪，但他強調絕對沒有惡意，希望法官在量刑時能夠給予特別考慮，不要再給他這麼多的苦受。

