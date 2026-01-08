憶及岳父林光寧的愛 蕭敬騰：謝謝你把最重要的女兒交給我，我會好好照顧這個家

蕭敬騰與老婆林有慧（Summer）相擁。

在冷咧的寒風中，資深演員林光寧今（8）日走完了人生最後一哩路，女婿蕭敬騰忍淚訴說著與林光寧相處點滴，更感性說：「親愛的岳父林光寧，謝謝你不嫌棄我、接納我，謝謝你懂我，謝謝你那麼愛我，謝謝你把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福、最大的驕傲，爸爸，你放心先行，我會好好照顧這個家，我是你永遠的姑爺蕭敬騰，爸爸，我愛你。」

蕭敬騰與林有慧（Summer）愛情長跑16年，直到2023年10月份登記結婚，林光寧的身份從「林大哥」轉而變成了「岳父」，蕭敬騰說：「看著『林大哥』變成老老爺，他對外人很好，特別nice，對家人，卻是時而鬧、時而番，在林家，我沒有被罵、被嫌，但我的目標就是想被罵，這是我想得到（成為家人）的幸福。」

蕭敬騰忍淚訴說著與林光寧相處點滴。

在林光寧生病的日子裡，蕭敬騰是他專屬的按摩師，每天都會為他拉拉耳朵、捏壓肌肉，卻往往不到10分鐘，林光寧就會因不好意思而喊停，有一天，林光寧拉著耳朵喊：「蕭。」意即要蕭敬騰為他按摩，這一次，蕭敬騰刻意閉上眼睛，全程專注在雙手，按摩了20分鐘，超出了林光寧的忍受度，對蕭敬騰喊了一句：「好了啦！」當時，病房內的人都笑了，蕭敬騰說：「這是爸爸對我說過最重的話，我終於感受到家人擁有的幸福。」

在岳父人生最後3個月，蕭敬騰指林光寧從沒喊過一聲痛，完全不讓兒女操心，還因幽默風趣，圈粉了北醫的護士小姐姐，蕭敬騰說：「老爸，你真的太帥了！」而聽從醫生所言，一個人生命的結束，聽覺是最後消失的，家人們在林光寧身邊說了好多好多的話，蕭敬騰說：「我一直找不到適合的時機插話，也擔心自己一開口就會失去控制而哭泣，最後，我還是忍不住喊了一聲『爸爸，謝謝你。」之後就再也說不了了。」這一句道別，是蕭敬騰對岳父林光寧的愛。

