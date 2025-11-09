憶反紫光、反數位身分證困境...李忠憲指「現在是賴清德的哲學時刻」！直言「危機當然存在」：不然何來領導者的意義與價值？
近期藍白在立法院提案強推反年金改革，試圖推翻前總統蔡英文任內完成的軍公教年金改革。對此，成功大學電機系教授李忠憲昨（8日）於臉書有感而發，指出現在是總統賴清德的「哲學時刻」，「當所有人的激情與恐懼都指向他時，他必須選擇用思想而非反應來面對」。李忠憲直言，「危機當然存在，但若沒有這樣的時刻，又何來領導者的意義與價值？」
李忠憲昨日於臉書以「賴清德總統的哲學時刻」為題發文回憶，過去參與「反紫光」的時候，雖然是大逆風，「但個人受到的攻擊，主要還是藍白和財經媒體」。李忠憲說，反數位身分證的時候，對手是前數發部長唐鳳和前內政部長徐國勇，民進黨的兩個部長。
李忠憲表示，反數位身分證那陣子，坐電梯遇到電機系的好朋友同事，都會嘲笑他，「你真的很勇，同時對抗民進黨的兩個部長」，而他只能苦笑。李忠憲表示，一直以來，他就是「陳力就列、不能則止」，「以我一個窮苦出身、電機系的陽春教授，覺得自己已經遇到很多神奇的事情，這輩子也夠精彩，每個國家都有自己的命運，台灣也不會例外」。
李忠憲直言，「現在才是賴清德的哲學時刻，青鳥和大罷免的志工團體，已經拖延了一年多的時間，不知道他有沒有足夠的時間思考，如何行動的決定」。針對反紫光成員許美華喊「包圍總統府、行政院」，李忠憲幽默說，「其實最有可能倒楣的是我，然後我會拉台大電機系教授林宗男和成功大學電機系教授張順志墊背，陽明交通大學教授林盈達目前有政府的職位，應該可以順利逃開」。
李忠憲說，「反抗因勇氣而產生的感受，有時候很難分辨是激情，還是不得不做的行動」。他指出，幸好奇遊團是一群彼此平等，又可以充分互信與討論的人，不會因為情緒而冒進。
李忠憲點出，這真的是賴清德的哲學時刻，也是他一生決定自己和台灣未來最重要的關鍵。李忠憲提及，賴清德曾說過，他真的很倒楣，老是要面臨這樣的狀況，「雖然是危機，但這不也是當總統最有意義和價值的地方嗎？」
李忠憲表示，這正是賴清德無法逃避的時刻，「身為總統，當所有人的激情與恐懼都指向他時，他必須選擇用思想而非反應來面對」。他說，這就是哲學的時刻，不是抽象的思辨，而是在風暴中心仍能思考、仍能決定如何行動。最後，李忠憲指出，「危機當然存在，但若沒有這樣的時刻，又何來領導者的意義與價值？」
（圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞）
