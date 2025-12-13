憶反紫光「無人在意、沒人看好」…李忠憲喊話「在必敗時刻選擇不投降」：自由民主能否存活，取決是否有人願意在「最不被看好」時撐住底線

國民黨與民眾黨近日於立院以人數優勢，推動《財劃法》、反年改修法、不在籍投票等多項爭議法案，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。對此，成功大學電機系教授李忠憲今（13日）回憶，10年前他在推動「反紫光」連署時，貼文僅100多人按讚，「根本沒有什麼人注意、也沒有人看好」。不過，李忠憲堅定說道，「在必敗的時刻，選擇不投降」。

李忠憲今日於臉書以「在必敗的時刻選擇不投降」為題發文提及，「10年前的今天發文反紫光連署名單，還有宣布明天記者會的貼文，都只有一百多個人按讚」。李忠憲說，當時根本沒有什麼人注意，應該也沒有人看好。

李忠憲表示，10年前那些貼文看起來並不像歷史的開端，「更像是失敗邊緣的一次自我安慰，一百多個讚，不足以形成聲量，也不足以帶來任何回應」。他直言，「那是一種很誠實的孤獨，知道事情很嚴重，卻清楚多數人還沒準備好理解」。

不過，李忠憲指出，回頭看，真正重要的從來不是「當下有多少人相信」，而是在幾乎可以確定會輸的時刻，是否仍然選擇不投降，「我想，這其實是人生最基本的態度」。李忠憲表示，每個人的終點都是死亡，而「確定會輸」這件事，會在關鍵時刻，決定一個人選擇站著，還是跪下。

李忠憲坦承，他從來不樂觀，「只提醒自己，當一切看起來都會崩壞時，人仍然必須為自己的判斷負責」。李忠憲指出，「不是因為有勝算，而是因為如果連這一步都不走，未來即使活下來，也只是以旁觀者的身分苟延殘喘」。

李忠憲說道，台灣撐過那一關，是因為在那個「看起來要完蛋了」的時刻，有人拒絕束手就擒，有人不肯把「理性」誤解成「認命」。他指出，「歷史並不獎勵預測正確的人，它只留下那些在錯誤年代仍然行動的人」。

李忠憲直言，他當時的心情跟現在差不多，「就是台灣要完蛋了，可是不能束手就擒、坐以待斃」。他表示，10年後迎來人工智慧、半導體的浪潮，晶圓廠在日本、德國、美國落地，「但這些成果不是奇蹟，而是證明了一件更樸素、也更殘酷的事實」。

最後，李忠憲表示，自由民主能否存活，取決於它是否有人願意在最不被看好的時候，替它撐住底線，「那時如此，現在依然如此」。

（圖片來源：李竹芬臉書）

