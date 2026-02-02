憶小S一年前顫抖悲吐「熙媛剛剛走了」 阿雅急返台：一輩子不會忘的聲音
女星大S（徐熙媛）去年在全家於日本旅遊期間，因感染流感併發肺炎而病逝，享年48歲。2日迎來大S逝世一週年，她的摯友阿雅日前接受了陸媒訪問，回想起在一年前收到小S傳來的語音訊息告知噩耗，「我真的沒有聽過熙娣的聲音是這個樣子的，是這麼的悲痛，又很顫抖。」
根據中國大陸《人物》雜誌報導，他們訪問了大S生前的摯友、工作夥伴和資深粉絲，如何度過這一年。阿雅分享，在大S逝世當天，她正在國外陪女兒滑雪度假。從雪場回來，就看到她和大小S及范曉萱四姐妹的群組中，傳來一則小S發來的語音訊息。
阿雅透露，這則訊息並不長，稍微提及了大S肺炎和病情，最後一句是「熙媛剛剛走了。」阿雅說，相識小S超過30年，從沒聽過對方發出那樣的聲音，「她的聲音是我一輩子都不會忘記的。我真的沒有聽過熙娣的聲音是這個樣子的，是這麼的悲痛，又很顫抖。」
在得知大S離世噩耗後，阿雅立刻推掉了所有工作，飛回台北陪伴小S整整兩個星期，阿雅說道，那段時間她陪著小S慢慢試著做一些日常的事，但小S很常會出現巨大的情緒轉變，像是小S可能上一秒還在廚房做飯聊天，下一秒就會突然失聲痛哭，好在除了阿雅外，小S的老公及孩子們也都在旁貼心陪伴她，努力將小S從悲傷中拉出來。
阿雅在訪問中也提到，其實原先S家想要為大S選擇花葬，但實地看過後放棄了這想法，後來，具俊曄提出希望可以將大S安葬在金寶山玫瑰園，也希望未來能有個具體的地方，能夠繼續陪伴妻子。S一家最後也尊重了具俊曄的選擇。阿雅說，「歐巴有他思念的方式，這種方式需要被尊重。而且，他是真的非常懂熙媛，很懂思念熙媛的人需要什麼。」
而在大S逝世一週年的今天，具俊曄和S家人特別舉辦紀念雕像揭幕儀式，現場來了眾多大S在圈內的藝人好友，包含仔仔周渝民、言承旭、羅志祥、陳建州、范瑋琪夫妻、蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、邱瓈寬、彭小刀、陶晶瑩等人，就連具俊曄昔日團體搭檔姜元來也坐輪椅現身，而剛結束日本行程的Super Junior始源，則是一早從福岡飛來台灣，大家齊聚在金寶山向大S致意。
