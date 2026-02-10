憶屠穎激動落淚！辛曉琪唱一半「舞台狂晃」： 感應到老師來了

歌手辛曉琪將於3月28日首度登台北流行音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會，她在上週末睽違十年飛往馬來西亞雲頂開唱提前暖身，吸引來自亞洲各地歌迷齊聚。最感動的莫過於，她特別演唱由已故歌壇編曲大師屠穎重新編曲的〈自私〉，過程中更一度激動的哭到不能自己。

歌手辛曉琪將於 3 月 28 日首度登台北流行音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會。（圖／雲凱娛樂 提供）

辛曉琪坦言，在登台前非常忐忑不安，擔心多年沒來會被遺忘，沒想到一上台看到滿滿歌迷開心歡呼，直呼感動表示「真的很感謝大家沒有忘記我」。為了這場名為「限定版音樂會」，辛曉琪除了連唱多首經典情歌掀回憶殺外，更準備兩首第一次在演唱會獻唱的歌曲當驚喜彩蛋。

難得現場演唱粵語歌的她，特別選唱許冠傑的〈浪子心聲〉笑說：「聽說他四月要來雲頂開唱，剛好幫他暖身一下。」而另一首自己的經典〈我也會愛上別人的〉則是出道以來第一次在演唱會上演唱。辛曉琪表示這首歌是歌迷在網上留言敲碗很久的歌，特別安排當作送給歌迷驚喜的禮物。

演唱會上，辛曉琪特別演唱由已故歌壇編曲大師屠穎重新編曲的〈自私〉，沒想到燈光一暗、音樂一響，原本情緒穩定的她一聽到前奏思念瞬間潰堤，更在台上哭到不能自己，連控台導演與樂手老師們也都紅了眼眶。

辛曉琪憶屠穎老師忍不住淚灑舞台。（圖／雲凱娛樂 提供）

辛曉琪坦言這場演唱會屠老師本來是會到現場的，沒想到發生意外而缺席，讓整個團隊都很思念他。她表示原本沒打算在雲頂這個歡樂的演唱會場地特別追念屠老師，想說讓大家開開心地聽歌，沒想到是自己先hold不住情緒。在演唱〈空窗〉這首歌的過程中，辛曉琪因為舞台搖晃導致耳環無預警二度掉落，讓她直覺感應：「應該是屠穎老師來看表演！」

辛曉琪透露，前一天在舞台上總彩排這首歌時其實舞台就晃得很激烈，當時都沒事，沒想到正式演出時卻掉了兩次，她認為是屠老師來看表演了，那是他給的調皮小回應。因為「掉耳環」這個小插曲，辛曉琪發揮臨場機智反應索性問歌迷「要戴一邊還是拿掉」，全場大喊「戴一邊」，導演也在耳機裡附和，讓她笑說乾脆就「戴一邊唱到底」，逗得全場歌迷開心大笑。

有許多歌迷期望3月28日北流演唱會也能開放點歌，讓一向寵粉的辛曉琪決定「台北場我們來加入點歌環節吧」，更預告屆時內容、服裝將與雲頂場完全不同，敬請歌迷期待。

辛曉琪決定台北場將加入點歌環節。（圖／雲凱娛樂 提供）

面對接下來的年假，辛曉琪透露自己由於年前年後行程滿檔，彩排、錄音、新專同步推進，讓她只能趁著僅短短五天的假期用來陪伴家人。稍作休息的她計畫初六就回到工作崗位，辛曉琪笑說過年雖然可以好好地小放假一下，但飲食控管完全不敢鬆懈，不能任性地大吃大喝，要保持好身材，希望用最好的狀態迎接北流演唱會。

