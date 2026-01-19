憶張爺爺 潘政琮：你交代的我都有做到

長榮集團創辦人暨總裁張榮發生前的「忘年之交」昨日齊聚一堂，為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮說，從15歲開始，見了面他都叫總裁張爺爺，張榮發告訴他「長榮來自台灣，但是世界的長榮」，也勉勵他成為世界的潘政琮，此時此刻他最想跟張爺爺說：「您交代的，我都有做到」。

張榮發基金會與長榮集團在張榮發辭世10周年前夕，邀請高爾夫球國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任，分享與張榮發的互動，及一生信念與實踐的所見所思。

潘政琮說，自己並無顯赫的家庭背景，15歲贏得亞運銅牌後，意外獲得張爺爺青睞，一路贊助與支持他赴美求學、訓練與參賽，他在拿下2020年東京奧運銅牌後，拿著獎牌回到長榮集團，第一個最要感謝的就是張爺爺，與長期贊助他的張榮發基金會。

「謝謝張爺爺，沒有您，就沒有潘政琮，也不會有亞洲第一面的奧運高爾夫獎牌」，潘政琮說，張爺爺大概知道，運動員比較不愛讀書，第一次見面就鼓勵他「拼命打球外、一定要去完成大學教育！」職業生涯才能走得長遠，在他印象裡「張爺爺超酷的」，不只幫助很多人，也改變了他的人生。

張榮發在世時，言談中常提及一位「目睭嘸自由」的「阿花」－女聲樂家朱萬花，她一出生就看不見，小學只讀了半年就輟學，年輕時邊從事按摩工作邊投入歌唱表演，有一天張榮發聽到她的故事，決定找她來試唱。

雖然不是音樂科班出身，張榮發卻要幫她找聲樂老師進修、甚至送她出國留學，朱萬花卻表達希望能將贊助經費，轉而捐給身心障礙者藝文推廣協會，「沒想到總裁竟然真的安排長榮交響樂團跟我們綵排」，朱萬花更帶著其他身障者，站上了國家音樂廳的舞台。

即將升格為船長的長榮海運大副林原生，也是基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者。林原生感念張榮發提攜，「因為基金會拉了一把，我才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向」。

林原生家裡困頓，繳不出學費與餐費，在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，後來又受到張榮發鼓舞考上海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還了家中數百萬債務。