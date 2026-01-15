憶施明德 韓:為台民主付出巨大心力

立法院長韓國瑜十五日出席胡佛研究所「施明德先生專檔」成立茶會。（立法院提供）

記者王超群∕台北報導

立法院長韓國瑜十五日出席胡佛研究所「施明德先生專檔」成立茶會，肯定施明德一生為台灣民主付出巨大心力，其理念與精神值得後世持續傳承。

活動現場包括民進黨立院團總召柯建銘、前立法院長蘇嘉全、前立委魏耀乾、前立法院秘書長林志嘉、施明德文化基金會董事長施陳嘉君，以及國內外學界與政界人士出席。

柯建銘致詞指出，施明德一生堅守理想與價值，是台灣民主道路上的重要實踐者。他回憶，與施明德在立法院共事期間深受其影響；並提及一九九八年曾在施明德勉勵下，選擇留在國會為民主努力，至今始終銘記在心。

韓國瑜表示，施明德一生的經歷令人敬佩。他回顧自身年輕時期，透過閱讀書報逐漸理解台灣民主發展，當年對施明德的名字既陌生又敬畏。民國八十一年立法院全面改選，雙方同時當選立委，曾在議事衝突後短暫互動，成為難忘記憶。

韓國瑜指出，倒扁運動期間再次與施明德接觸，讓他更深刻理解其理念，並以「不怕黑暗，只怕在黑暗中失去追求光明的勇氣」形容施明德留給台灣民主的精神象徵。他強調，施明德為民主犧牲自由、健康與家庭，其貢獻已成為台灣社會的重要資產。

韓國瑜表示，值此施明德八十五歲冥誕之際，盼透過專檔成立與追思活動，讓其民主精神持續流傳，並向施陳嘉君多年來推動相關工作表達敬意，期勉各界共同守護台灣民主成果。