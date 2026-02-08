憶林義雄探訪悲痛神情 魏筠痛批《世紀血案》爭議：彷彿傷口的血液都未曾乾過

針對近期電影《世紀血案》引發未獲授權改編林宅血案爭議，美麗島事件受難者魏廷朝之女、現任桃園市議員魏筠也透過臉書發聲。魏筠以受難者家屬身分回憶，父親魏廷朝因擔任《美麗島》雜誌編輯入獄，母親在林宅血案發生後如同驚弓之鳥，童年的床邊故事不是童話，而是逃難須知；魏筠更透露，林義雄曾於1985年親赴家中探視，當時看著年僅5歲的她，對方流露出的悲傷神情，令她至今難忘，「歷史不該被抹黑與扭曲」。

魏筠指出，她出生於1980年1月，父親魏廷朝在她出生前一個月即因美麗島事件被捕，隨後同年2月28日發生震驚社會的林宅血案。自此，母親生活在極度恐懼中，擔憂家人成為下一個受害者。魏筠回憶，母親從小要求她背誦的不是三字經，而是「萬一媽媽不見了，要趕快去台北找小阿姨」的求生資訊，林宅血案的陰影始終籠罩在她的成長過程中。

廣告 廣告

文中提到，1985年1月，林義雄曾至家中探望並贈送家書選集《只有香如故》，該書至今仍擺在魏家最顯眼處。魏筠描述，當時她年約5歲，與林義雄遇害的雙胞胎女兒年紀相仿，林義雄看著她的眼神流露出深切的悲傷，讓年幼的她印象深刻。魏筠痛訴，錯誤的從來不是受難者家屬，而是當時剝奪林義雄孩子、迫使父女分離的威權體制。

對於父親魏廷朝的遭遇，魏筠表示，父親僅是一介文人，連換燈泡都不會，卻被誣陷涉及爆炸案，總計入獄17年。父親在獄中遭受刑求，臼齒被打落、手指無法伸直，而她與哥哥在成長過程中，長期將父親視為「住在玻璃窗裡的陌生叔叔」，甚至在學校面臨被指指點點的壓力。魏筠坦言，過去曾因不願面對外界異樣眼光與無知詢問，選擇隱藏身分，但眼見46年過去，台灣社會對這段傷痛歷史仍一知半解，甚至出現影視作品試圖以傳播媒體湮滅證據、栽贓他人，讓她決定不再沉默。

魏筠強調，面對近期電影爭議，特別是劇本疑似影射並栽贓史明先生時，她必須吞下所有命運的疑惑挺身而出。魏筠認為，過去兇手用刀殺人，現在則可能利用媒體抹煞真相，呼籲社會大眾正視歷史，不要讓林家雙胞胎的故事被遺忘或遭到惡意改寫，並為當年因威權壓迫而無法享有正常家庭生活的自己與父母致歉，誓言將勇敢捍衛真相。

更多風傳媒報導

