憶柯文哲獄中生活 陳佩琪情緒潰堤、淚流不止：他罪證是甚麼？
政治中心／劉宇鈞報導
歷經一年多的羈押禁見，前民眾黨主席柯文哲在今年9月8日以7000萬元交保停押。柯文哲妻子陳佩琪今（25）日回憶起柯被羈押的那段日子，情緒瞬間潰堤，眼眶中的淚水止不住地滑落。
陳佩琪在民眾黨的網路節目表示，有一陣子天氣變冷了，她就想送毛毯過去給柯文哲，但有大小限制，不過看守所的收發人員對她很好，還寫一個便條紙告訴她相關的尺寸規格，但是她之後送過去還是不合格，因為不能是雙層的，包含外套也是如此。
陳佩琪提到，後來行政人員告訴她，建議還是不要送毛毯來，因為冬天又濕又冷，毛毯必須先浸泡兩、三天，泡完之後還必須曬在舍房裡面，所以建議她去所內的福利社買，但柯文哲很節省，堅持不要花這筆錢。
陳佩琪說，柯文哲的臀部有粉瘤、痤瘡，因為柯都坐在地板寫東西，裡面沒有椅子，柯會把床當成桌子，臀部一直承受壓力，所以有相關症狀產生，柯以為自己是病毒感染，但她認為是褥瘡，所以柯出來後，她有幫柯治療，現在改善很多。
陳佩琪直言，裡面的環境，讓柯文哲全身是病，整天也沒什麼活動，當她看到柯出來的樣子，難以想像柯在裡面到底是過什麼樣的日子，有次柯要到北院開庭，她就看到柯的小腿都是傷口，但她沒辦法靠近，只能叫律師去傳達她的意見。
陳佩琪強調，她實在很不捨，一個還沒被定罪的人，柯25年的醫師生涯，柯的雙手是救人的，如今卻被銬上手銬，沒有必要去把一個8年的市長、25年的醫生銬上手銬、關在裡面一年，「請問他的罪證、犯罪的證據到底是甚麼？」柯被羈押的過程中，還面臨到父親病危、離世，內心感到很無助，告別式之後，柯自己的身體也開始出問題。
陳佩琪邊講邊流淚，情緒承受不住，頻頻拿起面紙擦拭臉上的淚水。她情緒稍微緩和後，無奈感嘆，「不好意思，我是要來跟小草說謝謝的，怎麼自己情緒這麼......」。
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
