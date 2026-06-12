憶民進黨昔喊廢監主張 趙少康籲藍白：否決監委人事案替綠營圓夢

隨著總統府宣布新一屆監察院人事案，有關廢除監察院的呼聲與討論再度升溫。（圖／黃耀徵攝）

總統府日前公布監察院第7屆正副院長及監察委員被提名人，其中提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋出任副院長，另提名27人擔任監委。相關人事案後續將送交立法院審議，須經全體立委二分之一以上同意才能通過。對此，前中廣董事長趙少康今（12）日表示，支持台北市長蔣萬安提出「全數否決監委人事案」的主張，呼籲國民黨與民眾黨在立法院審查時全面封殺29名被提名人，「一個都不要給過」，以展現實質廢除監察院的決心，同時替民進黨過去所提出的政治主張圓夢。

廣告 廣告

趙少康表示，這屆監委任期將於7月底屆滿，總統賴清德決定繼續提名正副院長及29名監委人選。他支持蔣萬安的倡議，呼籲國民黨與民眾黨在立法院審查時全面封殺這29名被提名人，「一個都不要給過」，以達到實質廢除監察院的效果。

趙少康指出，賴清德所提出的監委名單中，謝政達、廖婉汝具有國民黨背景，但民眾黨卻一席都沒有。即使賴清德不願意讓在野席次超過民進黨，至少也應保留5席給國民黨與民眾黨才有意義，如今2比29的比例安排根本是「雞肋」，完全不尊重在野黨。

他也批評，民進黨在野時曾主張監察院應該廢除，如今執政近20年，監察院的人事酬庸卻有增無減；而被提名監察院長的陳永興是「大獨派」，質疑賴清德是否真心希望人事案通過，還是又在累積選舉相罵本？

趙少康表示，前監察院長陳菊當年被提名時曾公開表示自己是「最後一任監察院長」，如今卻仍提名29名監委人選。他認為，廖婉汝與謝政達只是賴清德的政治權謀，目的是讓國民黨陷入兩難。趙少康指出，雖然謝政達是他的好朋友，但即使通過這兩名人選，在監察院也難以發揮實質功能。因此，他主張國民黨應將「全面封殺監委提名人」列為全黨政策，展現實質廢除監察院的決心，同時替民進黨在野時的主張「圓夢」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

父猝逝留4200萬遺產全給兒！遺囑曝光揭妻30年秘密 復仇布局震撼全家

13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕

老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築