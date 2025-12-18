憶沈慶京羈押被「鐵鍊綁病床」！律師批北所「凌虐人犯」：比對待動物還不如

沈慶京被羈押期間身體虛弱經常送醫，還須靠輪椅移動，如今已恢復到可自己行走。廖瑞祥攝



台北地院審理京華城案，今日上午續由威京集團沈慶京辯護律師答辯。律師蘇振文回憶沈慶京羈押期間，他到醫院執行律見，發現沈慶京被台北看守所以手銬、腳鐐和鐵鍊「鍊在病床上」。他將此事告知法官，合議庭也發函請北所謹慎使用戒具，但北所竟回函請北院「理解並繼續支持」。蘇振文痛批，北所已達到「凌虐人犯、使人為奴」的程度，對待沈慶京比依照《動物保護法》對待動物還不如。

京華城案連續8天開庭言詞辯論，今（12/18）日上午繼續由沈慶京的辯護律師進行答辯。蘇振文指出，起訴書認定北市府依陳情要點，對於訴訟中案件不可接受人民陳情，但訴訟與陳情的目的與功能不盡相同，應當可以併存。他認為，陳情要點只是內部規則，不可以影響人民權利，何況陳情要點其實也沒有限制，只是要求北市府要特別告知人民「案件還在訴訟中」。

廣告 廣告

蘇振文表示，根據內政部國土署的解釋，都市計畫核給容積獎勵採「雙軌制」，可以透過法律明定條件核給，也可以由都委會透過審議程序確定符合公益性、對價性的要件，在都市計畫內給予容獎。他點出，本案都委會大會、專案小組會議或專家諮詢會議共計8次，到了最後一次每個委員都已同意核給容獎。

蘇振文也提到，市府刪除「樓地板面積120,284平方公尺」後，京華城想申請解除6種使用限制，但時任台北市副市長林欽榮卻認定，6種使用限制是「行政協議」不能取消。他質問，京華城捐地換來的整體開發權和樓地板保障都可以取消，6種使用限制卻不行，真的是「民永遠鬥不過官」，反問檢察官「京華城有要比別人更平等嗎？要的不過是正義、正義、正義而已。」

蘇振文更指出，他當初看到沈慶京被羈押時，竟然被北所用手銬、腳鐐和鐵鍊綁在病床上，他感到非常震撼，「這是21世紀的台灣欸！我們還能說台灣是法治社會嗎？」他痛批，《動物保護法》都還要求飼主「以繩或鍊圈束寵物」時，必須要足夠供寵物充分伸展、活動，並使用舒適且保持適當鬆緊度的項圈，北所對待沈慶京「比對待動物還不如」。

更多太報報導

替沈慶京撇行賄！律師酸證據只有「可悲Excel」 指「小沈」也可能是沈伯洋

談京華城脫稿淚崩！沈慶京搬亡父喊「我不是行賄的人」 再爆3法官曾向他要錢

怨京華城被霸凌30年！沈慶京哽咽「對不起股東」 再爆郝市府「這人」索賄