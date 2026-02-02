憶童年每天等郵差！賴清德春節前慰勉中華郵政：承諾政府當後盾助轉型

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德今（2）日赴台北北門郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。（圖／總統府提供）

再兩周就過年，總統賴清德今（2）日特別赴台北北門郵局慰勉快捷郵件投遞人員，肯定中華郵政是讓國家正常運作的無名英雄之一，感謝同仁們全年無休的辛勞。他並表示，政府會持續當中華郵政的後盾，期盼中華郵政轉型成功、業務昌隆，讓民眾生活越來越便利。

賴清德上午由交通部長陳世凱、中華郵政公司董事長王國材等人陪同，赴台北北門郵局慰勉。賴清德首先聽取台北郵局經理張清龍簡報快捷郵件「收、封、運、投」之作業流程，並實地視導郵務投遞作業車及慰勉同仁辛勞。

賴清德致詞時表示，國家社會能夠正常運作，人民的生活可以這麼正常，這是有很多幕後的無名英雄；而我們中華郵政全體同仁就是其中之一。因此歲末年終之際，特別來感謝同仁們一年365天、一天24小時全年無休的辛勞，也為大家加油打氣及拜早年，祝福新的一年平安、健康、順利，馬年行大運。

賴清德對於中華郵政因應數位時代來臨、信件量逐漸減少的轉型過程也表達關切。他提到，相信全台灣許許多多的人跟他一樣，跟中華郵政的感情是非常深的，他小時候住「庄腳」（鄉下），每天都會看到郵差，而且有相當一段時間，每天都在等郵差。所以郵差對每一個家庭來講，都是非常重要的；而且郵差對每一個家庭都非常親切，就像家裡的一份子一樣；還有很多人也有同樣的經驗，人生的第一個存摺就是在郵局吧。

賴清德指出，根據資料，全台郵局存簿儲金帳戶超過2,950萬戶、普及率超過100%，定存儲戶也有677萬戶。中華郵政的定期儲金主要是為鼓勵民眾儲蓄，也協助社會進行各項建設，非常了不起。

賴清德並指出，中華郵政據點分布及服務層面非常廣，全台灣每個鄉鎮都有郵局、每個村里都有郵筒，這是任何一間物流公司都難以比擬的優勢。此外，中華郵政的機車電動化已完成近一半，未來也將持續朝此方向前進。

賴清德強調，政府會持續當中華郵政的後盾，讓郵政服務越來越好，民眾生活越來越便利，期盼中華郵政可以轉型成功，並祝福業務昌隆，同仁們工作順利、生活安定、家庭美滿幸福。

