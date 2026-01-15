憶與施明德首次對話！韓國瑜讚「台灣民主的精神象徵」：施主席貢獻巨大

史丹佛大學胡佛研究所檔案館和施明德文化基金會今（15）日共同舉行「施明德先生專檔」成立茶會，立法院長韓國瑜致詞時表示，回憶起出身眷村的自己，對於施明德剛開始是「畏懼、遙遠、可怕，甚至深深的排斥」，到後來因自己擔任「倒扁紅衫軍」副總指揮後，更認識施明德的理念。韓國瑜認為，施明德對於台灣民主貢獻一生的奮鬥，已經變成了符號、圖騰、精神的象徵，台灣民主走到這一步，施明德的貢獻巨大。

韓國瑜指出，施明德主席一生的寫照，令人發自內心的感動，他在大學時期曾透過閱讀雜誌和書報，啟蒙了政治思想，而後慢慢對台灣的民主產生興趣，當時社會上時常出現「施明德」這三個字，對當時生長於眷村的他而言，充滿了遙遠、畏懼與可怕，之後民國81年立法院全面改選，他和施明德主席有幸一同當選立委，回憶當時發生與時任立委的陳水扁前總統打架事件，才有緣在立法院首次和施明德主席對話，韓國瑜回憶，當時他表示會對打架事件道歉與負責，但從此就未再和施明德有過對談。

韓國瑜進一步指出，若干年之後，倒扁事件風起雲湧，透過魏耀乾前委員和其他人的引薦，他再度和施明德主席有過會面機會，而有進一步的接觸，他用一句話來形容施主席在他心目中留下的深刻感受，「我們不怕黑暗，只怕在黑暗中喪失追求光明的勇氣」。韓國瑜表示，施主席這一生的奮鬥已經成為文字無法形容的民主符號、圖騰與精神象徵，台灣民主走到這一步，施明德主席的貢獻巨大。

韓國瑜說，今日施主席的偉大事蹟也許對年輕世代會有點陌生，但是一個偉大的先行者，他（施明德）的精神與信念，應該要有一群熱情的人，能孜孜不倦地持續發揚與推動，台灣民主在華人世界令人感到驕傲，是台灣人最重要的寶藏，施主席奉獻他的一生，犧牲他的自由、健康與家庭，對這塊民主珍寶作出巨大貢獻。

