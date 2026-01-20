憶關稅談判歷程 楊珍妮哽咽謝同仁日夜陪伴

▲楊珍妮在台美關稅談判扮演重要角色，致詞感謝同仁日夜陪伴，一度哽咽無法言語。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅談判成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。對此行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君今（20）日召開記者會向國人說明，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮致詞時提及同仁日夜陪伴一度哽咽，有朋友或業者告訴她可以回家休息了，自己總是說「火車看到了曙光但還沒到站」，還有一個對等貿易協定尚未簽署。

▲楊珍妮在台美關稅談判扮演重要角色。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

楊珍妮在此次談判中扮演極重要角色，而其致詞時表示，過去9個月談判情形，感謝總統、副總統 國安會與行政院給予談判團隊很明確談判立場跟方向，該堅持就堅持，該爭取就一定要爭取。

楊珍妮說，這段期間感謝長官支持指導之外，感謝相關單位給予協助，而提及同仁的日夜陪伴之際一度哽咽。

楊珍妮表示，上週與美方簽署投資MOU的時候，有朋友跟業者寫信給她稱可以回家休息聚餐了，自己則告訴他們「火車看到了曙光但還沒到站」，還有一個對等貿易協定尚未簽署。

