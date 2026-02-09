憶陳文成、林宅血案 游錫堃怒：哪有綠色恐怖「這跟白色恐怖根本不同」

記者陳思妤／台北報導

電影《世紀血案》翻拍自台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起拒看抵制。當時曾被栽贓是嫌疑人的前立法院長游錫堃今（9）日受訪時激動說，林宅血案45年了沒有辦法破案，就是因為「他們湮滅證據」，白色恐怖就是這麼恐怖，前總統馬英九講什麼綠色恐怖那根本居心不良，「不要動不動講綠色恐怖，這跟白色恐怖根本不一樣」。

「林宅血案」是台灣歷史的慘痛事件，林義雄因美麗島事件遭到起訴，1980年2月28日軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎林亮均、林亭均在家中被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破。

游錫堃今天受訪時激動說，45年了，到現在都沒有辦法破案，當時一個警政署高官說已經破了萬分之9999，結果40多年後沒辦法破案，「為什麼？就是他們湮滅證據！」

游錫堃表示，白色恐怖就是這麼恐怖，前總統馬英九常講綠色恐怖，但哪有什麼綠色恐怖，「馬英九就是白色恐怖受益者」，就是統治階級，當過法務部長還不知道白色恐怖怎麼樣，故意說綠色恐怖，「馬英九就是居心不良！明知道白色恐怖那麼恐怖」。

「蔣氏政權無所不用其極…」，游錫堃說，林宅血案沒有破案，陳文成命案也沒有破案，江南命案因為發生在美國所以美方有破案，如果發生在台灣也破不了，還有這麼多懸案都跟蔣氏政權有關，這就是因為憲政結構，「包括當過總統的馬英九，根本沒有公平正義」。

游錫堃直言，那段歷史非常悲慘，到現在還沒有辦法還給林家公道，他真的感到非常遺憾，也希望全國人民正視過去這段歷史，不要動不動講綠色恐怖，這跟白色恐怖根本不一樣，現在是法治社會，而白色恐怖是人治。

游錫堃說，雷震被蔣氏政權抓去，判刑十年，因為蔣介石在公文上批刑期不得少於十年，這不是法院判的，那時候沒有司法獨立，法院判也是上面大筆一揮要判多少就判多少，現在台灣是法治社會、政黨政治、民主政治，跟過去不一樣。他希望，台灣人一定要知道過去這段歷史，大家共同還給受害人公道，包括陳文成跟林義雄。

至於《世紀血案》的爭議，游錫堃表示，現在已經道歉了，應該回到本質，就是過去的白色恐怖、過去的蔣氏政權，當時怎麼用威權體制迫害人民，官方資料估計白色恐怖時代被迫害人數達到14至20萬人，根據李登輝時代官方資料，228被屠殺的受害人達1.8到2.8萬人，這些都應該要還原。

游錫堃強調，這不是要製造仇恨，而是把歷史還原，希望台灣未來不要發生類似事情，這會變成歷史的教訓，大家共同防止悲慘事情再次發生。

