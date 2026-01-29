憶陳菊府內晨會綠拿鐵叮嚀「少年人補一下」！張惇涵：遠離不必要惡毒、盼花媽趕快好起來

監察院長陳菊請辭獲准，行政院秘書長張惇涵回憶起在陳菊擔任總統府秘書長時期，每次開完晨會，陳菊都會給他們一杯現打綠拿鐵，並叮嚀「你們少年人都外食，欠營養，要補一下」；張惇涵表示，如今花媽可以遠離那些不必要的惡毒，希望她趕快好起來，下次再喝綠拿鐵，他一定不皺眉大口喝完。

張惇涵昨日在社群平台Threads上發文表示，花媽在總統府擔任秘書長時，他們早上開完晨會，都要去跟她報告當天的輿情狀況，「等待我們的，總是她溫暖的笑容，還有桌上每人一杯綠拿鐵。現打、常溫、沒有任何調味的那種。」

「你們少年人都外食，欠營養，要補一下」，張惇涵回憶，陳菊每天每天這樣叮嚀。

張惇涵再說，在花媽生病之初，就已經向賴總統請辭。之後雖然多次請辭，但總統希望她能夠安心休養、早日歸隊。請假的期間，花媽受盡各種惡意抹黑。但也如同一路走來的堅強，她默默承受；不願因為自己而影響公務，也不捨因為自己，讓執政團隊受到攻擊。

「現在，總統批准了辭呈，也表示花媽可以遠離那些不必要的惡毒了」，張惇涵強調，希望花媽趕快好起來，下次再喝綠拿鐵，他一定皺也不皺眉，大口大口喝完。

（圖片來源：張惇涵Threads）

