憶馬放行投書 扁稱卓讓他心寒

前總統陳水扁新節目4日疑遭行政院長卓榮泰下令禁播，引發各界關注，扁5日於臉書嘆心寒。（本報資料照片）

前總統陳水扁4日爆料新電視節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」，引發熱議。扁5日於臉書發文指出，過去前總統馬英九力挺言論自由，讓他在獄中可撰寫專欄貼補家用，但在中監曾2度同意新節目執行的情況下，卓揆卻突下令禁播，讓他相當心寒。對此，台中監獄說，未曾同意扁的立場明確一致。

民國104年1月保外就醫至今展延43次的陳水扁，原主持的電台廣播節目《有夢上水》去年底告一段落後，原本要轉戰主持電視節目，但卻在4日新節目首集開播前爆料被卓揆下令禁播，掀起軒然大波。

陳水扁昨又在臉書發文表示：「民國100年阿扁在龜山想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以『會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽』為由退回。」他說「隨後《蘋果日報》為此訪問時任總統馬英九的看法，馬表示，受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受到保障。當時總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。」

陳水扁說，今年他要主持電視節目，中監2次放行，第1次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療，第2次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式。沒想到1月3日中午與矯正署長林憲銘通話，林說卓院長下令不准播出。「當時他聽到卓榮泰3個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷」。

對於扁稱中監曾2度同意新節目，中監說，獲悉此案後，即本於權責加強訪視、督管陳員狀況，依法審核後予以駁回，過程未曾同意該員，強調中監立場明確一致。

國民黨副主席蕭旭岑說，這絕對是賴清德下令，但須肯定賴清德是對的，阿扁趴趴走又主持節目，很多人看不下去；綠委王世堅則說，前總統蔡英文任內研究過特赦阿扁，如今「當然也列入考慮範圍」，但國事如麻，所以一直沒結果。