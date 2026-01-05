憶馬英九放行獄中投書 陳水扁再發文批卓榮泰讓他心寒

前總統陳水扁欲主持鏡電視網路節目「總統鏡來講」遭中監駁回，他昨再度發文鳴不平，稱過去前總統馬英九挺言論自由，讓他在北監時可以投書媒體貼補家用，現在主持節目被擋，卻是行政院長卓榮泰下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣，心更冷。」對此行政院昨天沒有回應。

民進黨內分析，陳水扁意在向賴清德總統爭取特赦，民進黨立委王世堅昨表示，前總統蔡英文任內曾研究是否特赦陳水扁，當時有些結論，卻礙於一些問題沒有達成；此事也列入現在執政黨考慮範圍，但國事如麻，更急迫的事情還有很多，所以遲遲沒有結果，這跟節目停不停播其實無關。

國民黨副主席蕭旭岑昨在廣播專訪時表示，這項決定「絕對是賴清德總統下令的」，陳水扁刻意點名卓榮泰，是因為卓「比較好講話」；陳水扁其實心知肚明，真正拍板的人是賴清德。不過蕭旭岑認為，賴清德此舉「做得對」，必須肯定，陳水扁目前屬保外就醫特殊狀態，依法本就應受到嚴格限制，怎可以趴趴走還主持節目？很多人是看不下去的。

陳水扁說，二○一一年在龜山，想賺點稿費貼補家用，打算在壹週刊寫專欄，第一篇「馬宋會不如不會」，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回；當時蘋果日報為此訪問時任總統馬英九，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，憲法言論自由仍應受保障；馬英九一句話讓台北監獄放行，只是題目改為「馬宋會無好會」。

陳水扁說，二○二六年他要主持「總統鏡來講」，南屯（中監）兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去五年主持節目ＹＴ線上播出模式，沒想到，前天中午與矯正署長林憲銘通話，林說那是卓榮泰下令不准播出；他聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，「比起外頭的天氣，心更冷」。

