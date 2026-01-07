憶黃國昌曾喊「寧要1000家捷安特，不要台積電」！她吐槽：成為傳世笑柄

政治中心／黃韻璇報導

「護國神山」台積電在全球半導體供應鏈的關鍵地位，讓台灣的國際地位顯著提升，使台灣成為全球經濟中最不可或缺的一環。然而科技專家許美華就回憶10年前黃國昌曾表示，「寧可要1000家捷安特，不要一家台積電」，直言黃國昌不只不了解半導體，他對台灣其他產業也不熟悉，認為只要對這件事有點概念，都萬萬不可能講出「寧願不要台積電」，這句當下聽起來很有梗的蠢話，而成為傳世笑柄。

許美華7日深夜在臉書發文，指出黃國昌10年前講的話「寧可要1000家捷安特，不要一家台積電」，近日又被拿出來鞭；大嘆，捷安特真是有夠衰，被黃國昌拿來當對照組，躺著也中槍。她表示，黃國昌當年講這句話，出發點是想強調，台灣寧可不要一家獨大的公司，而要更多為數龐大、蓬勃發展的中小企業。然而許美華認為，如果要講這個概念，其實黃國昌舉的兩個對照組，不管是台積電或是捷安特，都很有問題。原因是，黃國昌不只不了解半導體，他對台灣其他產業也不熟悉。

科技專家許美華回憶10年前黃國昌曾表示，「寧可要1000家捷安特，不要一家台積電」，直言黃國昌不只不了解半導體，他對台灣其他產業也不熟悉。（圖／記者楊士誼攝影）

首先，許美華分析，捷安特從品牌、營運規模到市場地位種種成就都不簡單，可不是那種很容易複製一千家的中小企業。因為捷安特一直是世界自行車龍頭，在全球各大洲市佔率都在前幾名，在10年前市值曾經一度突破千億台幣。雖然疫情後自行車產業受到衝擊，加上中國的殺價競爭壓力，捷安特不復過去榮光，市值掉到400億以下，但還是一家很厲害的公司。

不過許美華指出，黃國昌這句話最大的盲點還是，他顯然完全不暸解，台積電對台灣、還有對全世界有多重要。只要對這件事有點概念，都萬萬不可能講出「寧願不要台積電」，這句當下聽起來很有梗的蠢話，而成為傳世笑柄。

她回憶，黃國昌講台積電跟捷安特是在2016年2月，這讓當時還在拼命擋紫光的他們，很擔心黃國昌的話會被解讀成「半導體對台灣沒有很重要，反中資紫光沒那麼迫切」。她說，自己當然知道黃國昌是用極端的比喻方式，強調產業均衡、中小企業的重要性；但問題是他把捷安特當中心企業，代表他對產業結構沒概念，而說出「寧願不要台積電」更恐怖，因為他不知道半導體對台灣的絕對重要性。

許美華直言，如今大家應該都知道台積電太重要，絕對不能拿去換一千家「XXX」了。最後她說，用一個簡單問題結束這個回合，試問放眼全世界兩百多個國家，「現在哪家公司關燈暫停營業，對全世界的影響最大？」毫無疑問答案就是台積電，台積電就是這樣一家無可取代的公司。許美華喊話藍白小草，「不要再講什麼，『台灣如果拿掉台積電還剩下什麼』這種蠢話了，全世界也只有一家台積電。台灣也因為有一家台積電，而帶動、建立了整串讓全世界羨慕的半導體供應鏈。且喜且珍惜吧！」

