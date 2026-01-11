憶WBC點燃旅美夢！岡本和真加盟藍鳥 誓奪金手套、挑戰「異次元」大谷翔平

以4年6000萬美元（約94億日圓，18.9億新台幣）正式加盟美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥隊的日本「和製重砲」岡本和真，今（11）日上午在東京都內的日本記者俱樂部舉行記者會。這場會見具有極其重要的歷史意義，因為岡本和真是繼1977年世界全壘打王王貞治後，第二位在此舉行記者會的讀賣巨人隊選手，象徵著日本強打者的世代傳承。

記者會開始，主持人提及49年前王貞治曾在此斷言「日本球員擁有挑戰大聯盟的力量」，岡本和真對此深感榮幸，岡本和真在記者會最後並特地展示親筆寫下的座右銘「克己心」，強調「無論身處何地，最強大的對手永遠是自己」，誓言將保持在日本多年建立的訓練日常，以不變的平常心應對異國挑戰。

日本讀賣巨人隊當家一壘手岡本和真今（11）日上午在東京都內的日本記者俱樂部舉行記者會。（黃信維攝）

談及挑戰大聯盟的契機，岡本和真將其歸功於2023年的世界棒球經典賽（WBC），當時親身體驗世界大賽張力並奪冠的經歷，讓他萌生了「想置身其中」的強烈念頭；而對於今年3月即將舉行的2026年WBC，岡本和真更展現了超乎預期的強烈企圖心。儘管大聯盟第一年通常以適應球隊為優先，但岡本和真明確表示：「雖然這需要跟球團討論，還無法確定，但以我個人的意志來說，非常想穿上日本國家隊的球衣去比賽。如果能被選上，我會感到非常高興。」這番話顯示岡本和真不僅想挑戰大聯盟，更渴望助日本隊達成連霸。

面對外界總是將他與大谷翔平相提並論，岡本和真展現了謙遜卻不服輸的鬥志，坦言大谷目前的表現簡直是「不同次元（異次元）」的存在，但岡本和真堅定表示：「既然在同一個聯盟，我就不能只是仰望，我想縮短差距，甚至超越他」。

此外，岡本和真也提及與同樣在本季透過入札制度挑戰大聯盟的戰友村上宗隆，雖分屬不同球隊，但兩人過去就曾聊過一起去美國打球的夢想，期許彼此能在新舞台發光發熱。在嚴肅的棒球話題外，岡本和真也分享了許多不為人知的幕後故事，笑稱小時候哥哥房間牆上貼滿了全美大聯盟球員的貼紙，讓他彷彿被「洗腦」般種下了棒球夢；岡本和真更精確回憶道：「當時貼得最大的一張海報，是近鐵隊的中村紀洋前輩」。這份對強打者的憧憬，如今終於開花結果。

至於決定加盟藍鳥隊的關鍵，竟是一段溫馨插曲——岡本和真曾將30支球隊的標誌拿給女兒看，結果女兒第一時間指著藍鳥隊說「這個好可愛」，雖然他苦笑說女兒大概早就忘了這件事，且沒想到一個月後真的成真。岡本也重提了日前在多倫多加盟記者會上，以英語說出「Hello everyone, my name is Kazuma Okamoto」的經歷，表示雖然目前還需要翻譯，但會努力精進英語，以便能主動與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等隊友溝通。

在技術層面，岡本和真幽默地將自己的長處歸納為「不思考」，笑稱「不要想太多，直接揮棒就是了」，並發下豪語要在大聯盟三壘防區奪下「金手套獎」。回首巨人隊生涯，岡本和真提到前隊友坂本勇人在社群媒體上的感性祝福，幽默吐槽「文字一點都不像勇人前輩的風格」，但也表達深深感謝；岡本和真更回憶起已故傳奇教練長嶋茂雄曾親自指導他揮棒約30、40分鐘，那是他人生中感受過「空氣最凝重、也最專注」的時刻。

面對即將展開的旅美生活，這位29歲的重砲手坦言比起語言，他對「食物」感到最為焦慮，甚至開玩笑說可能會想念日本的便利商店，但他承諾會努力適應，期許自己未來能成為讓球迷「惜別」而非「催退」的選手，在多倫多寫下新的傳奇篇章。

