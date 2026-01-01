憾！ 元旦死亡車禍 清潔隊員上班途中遭酒駕車撞亡

新北市 / 陳建安 羅立安 新北報導

新北市淡水區驚傳死亡肇逃車禍，1日清晨5點多，員警巡邏驚見滿地機車殘骸，騎車的毛姓清潔隊員遭撞倒地，且已經沒了意識，立即通報送醫，不過因為頭部遭到重創，急救後仍宣告不治。警方過濾監視器，在新民街一處社區停車場發現肇事車輛，不過駕駛卻已經逃到桃園，疑似企圖逃出國，最後是在親友策動下到案，經抽血檢測，換算成酒測值達0.29，將被依公共危險、過失致死及肇事逃逸移送地檢署偵辦。

凌晨時分天都還沒亮，救護車獲報趕抵事故現場，有騎士遭車輛撞上，人早已沒了呼吸心跳，送醫後宣告不治。三名員警合力將機車移到路旁，車體不僅結構裸露排氣管嚴重凹陷，外殼還幾乎全毀，已經看不出原本的樣子，將散落的零件一一撿起，車體碎片遍佈整個路口，還有鞋子被遺留在現場，可見撞擊力道有多驚人。

事發在新北市淡水區，1日清晨5點多，而肇事車輛竟逃逸無蹤，目擊民眾說：「我來的時候他已經趴在地上，而且他的安全帽跟有一點距離，就是跟機車啦，他是趴著這樣。」肇事車被拖出，肇事車輛被找到，車頭面目全非脫落保險桿還一度卡住，無法順利開上拖吊車，員警在新民街一處社區地下停車場找到車，但駕駛卻逃到桃園，毛姓清潔員當時騎著車準備去上班，在路口處停等紅燈時，被顏姓駕駛從後方高速撞上倒地，肇事車將機車沿路推行了50公尺隨後加速逃逸，經抽血檢測換算酒測值0.29。

戴上帽子不發一語，在親友的策動之下，顏姓駕駛總算到案，不過毛姓清潔員頭部遭到重創身亡，清潔隊同仁聽聞噩耗也表示不捨，北市環保局環境清潔管理科科長陳浩彰說：「他平常工作表現不錯，職災補償等等撫卹的事宜，人事室就盡快，然後聯絡家屬協助後續。」

顏姓駕駛到案後自稱不知道發生事故，才會當場開車離開，不過據了解他將車輛停妥後，就搭車到桃園機場第二航廈，疑似企圖逃出國，但因為沒帶到護照加上親友勸說，才打消念頭，但酒駕奪走一條寶貴生命，也讓死者家屬新的一年就痛徹心扉。

