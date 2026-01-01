憾！公務聯繫不上 新竹縣警務員被發現陳屍宿舍

竹東分局今天下午傳出周姓警務員原因不明陳屍宿舍。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東分局周姓警務員昨天夜宿員警宿舍，因今天公務聯繫不上，同仁下午3點左右前往查看，赫然發現他已無呼吸心跳，經消防救護人員到場發現確認已經死亡多時，警方已經報請新竹地檢署相驗釐清死因。

警方表示，這名警務員原任外勤派出所所長，工作認真負責，近期可望升任組長。

近幾個月，他原因不明身體抱恙，甚至有時會有昏倒狀況，但是就醫卻沒有進一步的發現，年僅20多歲的他驟逝，讓分局上下都感震驚和難以相信。警方表示，事發現場並無可疑打鬥痕跡，有無可能跟前述健康有關？還是氣溫驟降導致？或有其他隱情？事發原因警方都還在深入釐清。

