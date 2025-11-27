憾！北市某女校「1生晚自習墜樓」 經搶救仍回天乏術

即時中心／綜合報導

台北市某知名女校，昨（27）晚驚傳墜樓事故：一名18歲學生晚間7點多晚自習時段，意外從五樓墜落地面。消防人員緊急到場將人送醫，但最後仍不幸宣告不治。

針對這起名校發生的憾事，台北市教育局回應，校方已於第一時間完成校安通報，並啟動學生心理輔導機制。後續教育局將全面督導學校檢視校園安全機制，保障學生安全，避免類似情況再度發生。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

