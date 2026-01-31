憾！台中凌晨驚傳疑似兒虐案 2童送醫搶救不治

即時中心／林耿郁報導

又傳虐童案件？今（31）天凌晨1點多，台中市西區某大樓，驚傳有2名幼童失去呼吸心跳，被緊急送醫治療，但最終仍不幸回天乏術。目前檢方已介入調查，將展開相驗以釐清案情。

據台中市政府警察局第一分局資訊，今天凌晨1時31分接獲報案，指稱西區向上路一段某大樓住處內，有幼童疑似失去生命跡象。

警方獲報後立即派員趕赴現場，並同步通報救護人員及通知鑑識人員到場處理。現場發現兩名幼童於屋內失去呼吸心跳；經送醫急救後，均不幸宣告不治。

初步了解，案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常，並趕赴現場協助。經勘查，現場未發現打鬥痕跡，亦無外力介入情形，屋內相關狀況已完成採證。

本案已報請台中地檢署指揮偵辦，並進行司法相驗，以釐清確切死因及案發經過；相關社福單位亦已介入提供必要協助；涉案相關人員目前均已妥善安置，警方將持續配合檢察官調查，全力釐清事實真相。

