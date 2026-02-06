憾！台東民宅凌晨惡火 1身障男逃生不及身亡

即時中心／林耿郁報導

今（7）天凌晨1點多，台東市青海路二段一處單層鐵皮住宅發生大火。警消獲報後趕到現場灌救，但建築物已全面燃燒；消防人員雖很快控制住火勢，但屋內一名行動不便的中年男子無法逃生，不幸葬身火窟。

據當事人親屬說法，50歲的陳姓死者身障、無業在家，平時由弟弟照料起居；近期天氣寒冷，因此都開著電暖爐睡覺；由於電暖爐就放在床鋪旁邊，因此姪子懷疑這就是失火原因。

由於起火的住宅是老舊建物，電線也已經老舊，究竟是電線走火還是棉被、衣物覆蓋電暖爐導致這起火警？後續仍待進一步調查釐清。

消防人員進入火場查看。（圖／民視新聞）

