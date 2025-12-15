憾！名導遭兒殺慘死家中 《當哈利碰上莎莉》《一路玩到掛》成經典遺作

娛樂中心／綜合報導

好萊塢知名導演兼演員羅伯雷納（Rob Reiner）和妻子蜜雪兒辛格萊納（Michele Singer Reiner），於美國時間14日下午3點多被發現在洛杉磯自宅遇刺身亡，消息曝光後引發外界高度關注。而根據外媒報導，兇嫌疑似為兩人的兒子尼克雷納（Nick Reiner），不過相關說法目前尚未獲警方證實。

羅伯雷納一生執導無數經典作品。（圖／翻攝自X）

羅伯雷納身兼導演、製片人與演員，一生執導過無數經典電影，包括《搖滾萬萬歲》（This Is Spinal Tap）、《站在我這邊》（Stand By Me）、《公主新娘》（The Princess Bride）、《當哈利碰上莎莉》（When Harry Met Sally...）、《戰慄遊戲》（Misery）、《白宮夜未眠》（The American President）、《一路玩到掛》（The Bucket List）……等，並兩度憑藉電視劇《一家子》麥可希蒂維奇一角獲得艾美獎肯定。

廣告 廣告

其中，羅伯雷納與妻子蜜雪兒更是在拍攝《當哈利碰上莎莉》時相識相戀，男方還為此修改電影結局，兩人於1989年結婚，並育有三名子女，原以為一家人能攜手共度幸福人生，沒想到如今卻傳出家庭悲劇，令人不勝唏噓。

更多三立新聞網報導

赤鬼伯伯30歲了！宣布「豪捐70萬斗內」 網酸：取之於孝子，用之於社會

于朦朧爆遭虐殺身亡！命危送醫「插管搶救照」瘋傳...背後真相曝光

艾怡良戲劇處女秀拼了！超兇上圍全露「尺度爆表」 塞假體捨不得拿掉

坣娜入夢了！薛智偉痛揭她「最後遺願」生前催淚對話曝光

