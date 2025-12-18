憾！女大生校內玩捉迷藏找嘸人 一查「定位竟在湖裡」身亡

安徽工程大學校內景觀湖畔沒有護欄，一名女大生玩捉迷藏時疑似因視線不佳墜落湖中身亡。翻攝百度



中國一名大一女生，日前晚上參加校內學生組成的團體捉迷藏遊戲，晚間11時室友卻發現她還沒回來，用手機定位一查發現她竟在校園的湖裡，校方接獲通報展開打撈，在湖中撈出屍體。

綜合中國媒體報導，安徽工程大學女大生小菲（化名）12月8日晚間參加校園團體活動捉迷藏，直到當晚11時寢室關門，都沒有回到宿舍，室友開始覺得不安，通過手機程式定位，發現小菲手機信號最後出現在校園內景觀湖中，通報學校後，出現了最壞的結果。

學生表示，該湖是校內景觀，沿岸沒有設置護欄，平時可以沿著湖邊散步，但因照明不足，晚上視野不佳，小菲可能是因此失足跌進湖中。

