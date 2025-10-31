憾！新北79歲楊男獨自登山「失蹤13日」 搜救隊尋獲遺體

即時中心／林耿郁報導

10月19日，家住新北三峽的79歲楊姓男子，獨自前往宜蘭叢雲山攀登，之後音訊全無；21日家屬報案、23日更祭出50萬重金懸賞，希望山界好手協助找回父親，但最終仍沒有傳回好消息。今（31）天搜救隊找到楊姓男子，可惜已無生命跡象。

山岳無情！這起登山憾事發生在10月中旬。當時楊姓男子原本想參加新北市山岳協會舉辦的「宜蘭叢雲山七路會師」登山活動，但因天氣不佳，活動宣布取消。

有豐富登山經驗的楊男，仍搭火車抵達宜蘭，獨自從北關農場向叢雲山路線前進，就此下落不明。

10月20日起，北台灣遭逢持續多日不停的致災暴雨。家屬報案請求警消協助，更上網懸賞50萬，期盼各界登山、搜救好手協助找人，讓老父親早日返家。

無奈奇蹟沒有發生；今（31）天搜救隊在北勢坑溪畔尋獲楊男，已無生命跡象。初步推測是上山後迷失方向，加上失溫、體力不支，導致不幸的結果；但詳細死亡原因，仍待後續遺體下山後，進一步相驗釐清。

