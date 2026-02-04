憾！昨晚新北新莊機車自撞車禍 1孕婦不幸身亡

即時中心／林耿郁報導

昨（4）晚6點多，新北市新莊區環漢路二段，發生一起機車自撞死亡案件；一名孕婦不慎撞上路旁石頭導致摔車，且因速度較快，摔車後滑行20多公尺才停下。急救人員到場後緊急將人送醫治療，但最終仍不幸回天乏術。

據新莊警分局資訊，昨（4）日18時許接獲通報，新莊區環漢路二段往三重方向發生交通事故，警方立即派員到場處理。

初步了解，27歲王姓女子騎乘普通重型機車，沿環漢路二段往三重方向行駛，途中不明原因自撞路緣石頭後，再撞擊路旁燈桿，機車滑行約20餘公尺始停下。

本案造成王女頭、臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂及左手骨折等傷勢，現場一度無生命徵象（OHCA），經救護人員緊急送醫搶救，仍於19時50分宣告急救無效；抽血確認無酒精反應。後續將依調查結果釐清事故原因。

警方呼籲，民眾駕駛車輛應保持良好精神狀態，若有疲勞或身體不適，務必先充分休息再上路，切勿疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

自撞點離機車停下處有一段距離。（圖／新莊警分局提供）

