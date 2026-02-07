憾！高雄鳳山暗夜惡火「1人1貓身亡」 煉獄景象曝光了

即時中心／林耿郁報導

今（8）天凌晨12點多，高雄市鳳山區一處民宅發生火警，燃燒相當猛烈；消防隊出動大批人車前往灌救，約半小時左右控制火勢，但1名男子、1隻貓咪逃生不及，葬身火窟。

據消防隊資訊，今晨0時22分左右，鳳山區保泰路一處3層樓透天厝發生火警。消防局獲報後，立即出動23車、61人前往灌救，到達時發現透天厝2樓有火煙竄出，隊員們立即佈線搶救，消防局長王志平亦抵達現場指揮救災。

火勢於0時51分控制、1時10分火勢撲滅；調查發現平時屋內常住人口有7人，失火當下有4人順利逃生，但家屬聞訊後趕回家中崩潰痛哭，表示屋內還有1人。

搜查發現3樓後方房間內有1名男性死者，2樓還有一隻貓咪遺體；詳細起火原因仍待火調人員釐清。

火勢雖獲得控制，但1人1貓不幸身亡。（圖／民視新聞）

