憾! 鳳凰颱風1111水災「首例死亡」宜蘭蘇澳78歲獨居婦人家中溺斃

宜蘭下起暴雨，蘇澳災淹水情慘重，有獨居婦人不幸於住家內溺斃。（資料照） 圖：蘇澳鎮公所提供

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風肆虐，宜蘭地區發生嚴重洪災，災情最嚴重的蘇澳鎮傳出憾事。蘇澳鎮公所災防中心16日公布，鳳凰颱風「1111水災」新增一名死亡案例，死者為一名78歲、獨居於蘇北里中原路的張黃姓婦人，經檢察官相驗確認死因為溺斃，成為鳳凰風災的首名罹難者。

據了解，這名獨居的張黃姓婦人居住在蘇澳鎮蘇北里中原路，兒女在外地上班。11日晚間由於水災後蘇澳地區通訊中斷，家屬多次聯絡不上她，急忙自外縣市返家查看，發現她倒臥客廳，沒有呼吸心跳，明顯死亡，隨即報警處理。經過檢察官在13日相驗，確認老婦人是溺斃身亡。

鳳凰颱風和東北季風共伴效應，讓宜蘭連夜下暴雨，南澳東澳嶺的累積雨量在短短兩天內突破了1000毫米，冬山、蘇澳也達到800毫米以上，三星和羅東地區則超過600毫米。持續性暴雨導致許多地方淹水，又以蘇澳地區災情最嚴重，當地中油加油站附近一度水淹一層樓，讓不少居民往上層樓避難，國軍動員「AAV7兩棲突擊車」趕赴受災戶2樓營救受困居民。

根據鎮公所估計，全鎮有3200戶淹水，而張黃婦人是首起溺水死亡案例；為表達對喪家的哀悼與關懷，蘇澳鎮長李明哲特地在16日下午率領公所一級主管前望羅東壽園致贈慰問金，表達哀悼。李明哲表示，蘇澳鄉親所關心的是，下次大雨，家裡會不會再淹？蘇澳溪分洪道一定要做起來，而且要快、要安全、要確實。

