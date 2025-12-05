懂你的24小時健康管家 JACFIT JMate2運動手環陪你動

（記者李克明／台北報導）穿戴式裝置百花齊放，但真正能夠改變生活習慣的科技並不多；許多人買過跑步機、飛輪、甚至是昂貴健身房會員課程，幾個月過後仍持之以恆的使用者卻為數不多。

圖／JACFIT JMate2運動手環不是配件，是一個能讓人重新開始的理由。（成強科技提供）

JACFIT JMate2運動手環如今反其道而行，並不是把更多功能堆進一支手環，而是回到使用者最本質的需求，「我知道我該動，但我不知道怎麼開始，也不知道自己到底該怎麼練」；JACFIT JMate2運動手環不是配件，是一個能讓人重新開始的理由。

科技整合的背後，是需要真正的「陪伴」

有一項國內調查指出，發現人們放棄運動最常見的理由不是「懶」，也不是「忙」，而是「看不到進步，也不知道自己練得對不對」；因此，JACFIT JMate2運動手環與JACFIT App Plus系統整合，建立一個真正「陪著你進步」的生態。

圖／JACFIT JMate2運動手環最大的革命，在於它不是一個「被動紀錄者」，而是一個「主動理解你的AI教練」。（成強科技提供）

一名台北38歲上班族志華分享，他原本不相信穿戴裝置能改變習慣，直到第一次看到JACFIT JMate2運動手環燈號提醒，「本來跑步一直覺得自己很累，突然看見紅燈亮起，顯示我過度用力；那天我跟著燈號把速度調慢，沒想到第一次跑完整段路沒有痛苦，我才知道，原來以前不是我不行，是我用錯方法。」

JACFIT JMate2運動手環燈號懂你的身體

對一般人來說，「強度」是抽象的概念，往往靠感覺調整，但JACFIT JMate2運動手環透過Zone燈號，讓身體訊號第一次以「看得懂的方式」呈現；使用者不用再依賴肌肉的哀號、也不需要看冗長的數據，顏色的變化直接揭示當下身體能承受多少。

藍燈亮起表示藍芽已接上，可以隨時開始運動；當亮綠燈的時候，顯示目前是最佳燃脂狀況；亮紅燈，代表強度過高、需小心調整；黃燈亮起則代表可以穩定持續訓練，表示運動強度有效。

30分鐘比別人3小時有效

JACFIT JMate2運動手環最大的革命，在於它不是一個「被動紀錄者」，而是一個「主動理解你的AI教練」；它透過睡眠、心率變化、疲勞程度等長期訊號，分析出使用者當日狀態，並主動建議該做什麼訓練、該休息、甚至該如何調整節奏。

一位JACFIT使用者小珍在訪談中提到，「JACFIT JMate2運動手環跟我說今天不要練，我還以為壞掉，結果隔天我精神超好，一跑狀態很好，才發現原來AI真的知道我前天太累了」；這種「主動理解」讓人清楚了解，科技並不是把你推向更極端的訓練，而是在你不注意的地方，看見你的身體真正需要什麼。

「以前練一小時沒感覺，現在跟著JACFIT JMate2運動手環練30分鐘，反而覺得自己真的在進步！」效率，正是JACFIT JMate2運動手環與其他穿戴最大的區隔。

JACFIT JMate2運動手環理解你的生活，而不是命令你

JACFIT JMate2運動手環打造的不是另一個穿戴產品，而是一個用科技理解你、陪伴你、引導你，讓你重新找回運動節奏的24小時健康管家。

真正的健康不是靠堆砌數據，而是靠一次又一次願意開始的理由；JACFIT JMate2運動手環給你的，不只是運動方法，而是一個更能走下去的生活。

