懂吃台味！ 金唱片CORTIS吃公館老牌餐廳.喝全糖珍奶

南韓指標性音樂盛事金唱片頒獎典禮，今(10)日在台北大巨蛋盛大登場！許多藝人等不及要品嘗在地台灣美食，前一晚竟然被粉絲發現他們在各大台北知名景點出沒，混聲團體ALLDAY PROJECT成員Bailey和泰山，現身中山街頭及饒河夜市，男團CORTIS更因為成員JAMES從小就在台灣長大，帶著成員一一踩點自己的口袋清單，除了到公館50年老店品嘗小籠包，喝手搖飲還點了經典全糖風味，讓粉絲直呼，他們真的超懂台灣美食。

韓國人氣男團CORTIS，成員JAMES回到家鄉，當然要帶著團員們，嘗一嘗道地美味，從小在台灣求學的JAMES，對台北各大美食瞭若指掌，公館50年老店也在他的美食地圖裡，小籠包蟹黃湯包炸排骨，招牌餐點他們一個都沒放過。

餐廳老闆高先生說：「CORTIS(成員)是以前小時候，爸爸媽媽有帶他來這裡吃過，很有禮貌，來就趕快低頭(打招呼)，一個一個進來，，進來之後他們又去買飲料，他坐的位置都被搶走，他一走就馬上有人來卡位了，那個位子就很熱門。」

就連喝以茶香聞名的手搖飲，都知道要點店裡最經典的全糖風味，讓粉絲直呼真懂吃，一早就有人帶上小卡娃娃，想打卡同款餐點，就連座位都有仔細研究，粉絲說：「這是安乾鎬坐過的位置，這是馬丁坐過的位置。」

粉絲說：「八點多從桃園來的，有有有，等下會用應援跟他們說，可不可以借我拍一下(位置)。」和粉絲揮手打招呼，態度超親民，混聲團體ALLDAYPROJECT成員，幾乎零偽裝現身台北潮流中心之一的中山商圈，但另一頭的饒河夜市美食，他們也沒錯過。

女團LE SSERAFIM，同樣在中山區人氣咖啡廳享受下午茶，小櫻花也在個人社群，PO出和店內貓咪的合照，更被捕捉到他們在台北101的身影，他們到訪了中山永康商圈，還去了西門町吃美食。

Stray Kids的Felix則被捕捉到前往麻辣鍋店大啖美食，像是男團ArrC，也被看到在信義區蹦蹦跳跳的逛街，不管是餐廳美食或是夜市小吃，韓團偶像都趁著金唱片前，好好享受，看來他們不僅會唱跳，還相當懂得台灣美食。

