懂被害人的痛？黃子佼稱全數和解 嚴立婷怒嗆：我看不起你

（記者許皓庭／綜合報導）藝人黃子佼因持有 2259 部未成年青少年性影像，日前在二審獲改判 1 年 6 月、緩刑 4 年，引發社會高度關注。判決消息曝光後，主持人嚴立婷在社群平台轉發相關報導，並以強烈語氣表達不滿，事件再度掀起外界討論。

圖／嚴立婷在社群平台轉發黃子佼判刑結果相關報導，並以強烈語氣表達不滿。（翻攝 love_mytwbaby Instagram）

黃子佼在法院審理期間，一度被媒體問及對被害人的看法，他回應「我不懂法律，但我懂被害人的痛」。這段話引發不少質疑，其中嚴立婷就在社群限動直接反問：「懂受害人的痛？然後你擁有 2259 部片？DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT？」語氣間難掩憤怒。

廣告 廣告

圖／藝人黃子佼因持有 2259 部未成年青少年性影像，日前在二審獲改判 1 年 6 月、緩刑 4 年。（資料照）

她隨後又在限時動態補充，寫下「用錢撫平傷痛，我看不起你」，並附上怒火符號，顯示她對相關言論的不滿情緒十分強烈。相關貼文曝光後，迅速引發網友熱議。

事實上，黃子佼律師曾在 24 日、也就是宣判前一天，突然發布聲明，強調已經與「全部被害人」進行和解。但依據一審判決內容，本案認定共有 47 名受害者，其中 35 名為年齡介於 10 至 17 歲的女童及少女。這些受害者手持個資紙張被拍攝性影像，檢警透過追查確定其身分後，才有辦法與部分人進行和解。

然而仍有 12 名受害者因無法追查到真實身分，檢警同樣無法聯繫，根本不存在「進行和解」的可能。也因此，律師聲稱「全部被害人皆已和解」的說法，引發外界質疑與不一致之處。

在二審庭上，法官於審酌被告供述、和解情形及相關責任後，將原判刑度改為 1 年 6 月，並准予緩刑 4 年。判決結果一出，不少社會大眾認為處分過輕，引起部分批評聲浪。

另一方面，警方與司法機關仍依程序進行後續作業，而判決內容也將在檢方確認後生效。社會輿論則持續關注此案如何在法律程序下獲得最終定讞。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

更多引新聞報導

偷展示車街頭狂飆！東京日男連撞行人釀1死 警追捕方式掀議論

冷空氣強襲北台！今日驟降8至9度 周四起水氣增多

