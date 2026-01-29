懂送禮？英相贈足球給「曼聯球迷」習近平 盼發展成熟關係

2026年1月29日，英國首相施凱爾在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤。路透社



英國首相施凱爾今日（1/29）上午在北京會見中國國家主席習近平，呼籲建立「更成熟的」雙邊關係，促進經濟增長和安全。習近平則指出，中英關係經歷峰迴路轉，不符合兩國利益，表達願與英國發展長期戰略夥伴關係。

施凱爾（Keir Starmer）昨日抵達北京，展開為期4天的訪中行程，今日於人民大會堂與習近平舉行約80分鐘的會晤，隨後兩人共進午餐。他在開場白指出，中國是全球舞台上的重要參與者，儘管雙方存在分歧，但仍希望深化兩國關係。

施凱爾表示：「至關重要的是，我們要建立一種更成熟（sophisticated）的關係，並在其中發現合作的機會。當然，我們也要就雙方存在分歧的的領域進行有意義的對話。」

習近平則說，中英關係近年來經歷峰迴路轉（twists and turns），稱這不符合兩國利益，如果兩人能夠「超越分歧」，他們的關係將「經得起歷史考驗」，並表示中國願與英國發展長期戰略夥伴關係。

彭博指出，施凱爾還向習近平致贈近期英超聯賽勁旅兵工廠（Arsenal）對陣曼聯（Manchester United）的比賽用球，象徵其努力修復兩國關係。施凱爾是眾所周知的兵工廠球迷，習近平則據說是曼聯的粉絲。

2015年，美國娛樂與體育節目電視網（ESPN）將習近平描述為「曼聯的狂熱球迷」，並指出，習近平在同年訪英期間，曾被安排參觀伊蒂哈德球場（Etihad Stadium），而這座球場正是曼聯死敵「曼徹斯特城足球俱樂部」（Man City）的主場，令人困惑。

這是英國首相時隔8年來首次訪中。在施凱爾到訪北京前，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問中國，並與北京簽署一份消除貿易壁壘的經貿協議，此舉激怒美國總統川普（Donald Trump），揚言雙方若達成自貿協議，美國將對加拿大產品開徵100％關稅。

英國首相官邸稍早表示，為了展現兩國如何攜手合作，施凱爾和習近平將宣布英中共同打擊參與人口走私的犯罪集團，雙方官員將分享情報，掌握走私者的路線，並與中國廠商合作，防止合法企業被犯罪集團剝削。

施凱爾在飛機上被問及是否會向習近平提及香港壹傳媒創辦人、英國公民黎智英的案件時表示，他將會提出「需要提出」的人權問題，但其行程安排似乎更側重於經濟關係。此次訪團約有60位來自企業、大學和文化部門的高層隨行。

施凱爾稍晚將與中國國務院總理李強一起出席商務活動，並將訪問上海，隨後前往東京會見與中國陷入外交僵局的日本首相高市早苗。

