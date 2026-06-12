應佳妤代母出征中正萬華議員 應曉薇讚女「8歲為地方付出」遭網酸

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政治中心／程正邦報導

國民黨籍台北市議員應曉薇因捲入京華城變更容積率弊案遭起訴，其女兒應佳妤近期決定接棒參選，代母出征北市第五選區中正萬華區議員，應佳妤近期已陸續在街頭掛起選舉看板，主打海外留學背景，並拋出包括AI學校教育在內等多項政見，試圖在藍營傳統票倉中爭取選民認同。

代母出征！應曉薇女兒應佳妤出書記者會參選起手式。應曉薇痛哭現身力挺女兒要簽名。（圖／時報出版提供、記者鍾志鵬攝影）

應佳妤代母出征​ 八歲付出論點遭質疑

應曉薇在社群平台上發文為女兒拉票，強調應佳妤是「從8歲就努力付出地方的資深新人」，呼籲選民給予支持。然而這番言論隨即在網路引發討論，多數網友對此說法感到不解，紛紛留言質疑8歲孩童如何對地方做出實質貢獻，甚至有網友聯想到應曉薇涉入的貪瀆案件，「8歲，妳媽那時候不知道開始貪多少了」，諷刺這項文宣策略未能幫選選情加分，反而弄巧成拙。

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應佳妤看板，主打AI中正萬華美食，網友看得霧煞煞。（圖／翻攝Threads）

參選人近期言行引發關注

在宣布參選後，應佳妤的一舉一言也受到外界高度檢視。日前她被媒體直擊深夜在西門町商圈與友人聚會，期間有吸菸行為且與身旁男性友人互動頻繁，一度引發外界對其形象的討論。對此應佳妤回應表示，該名男子僅是熟識的友人並非交往對象，當天吸菸只是參與朋友聚會時的社交行為，希望外界能將焦點回歸到她的政見與地方服務上。

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