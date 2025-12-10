應佳妤別「KP」徽章搶民眾黨選票？應曉薇：她只是想感恩小草

記者陳思妤／台北報導

應佳妤別著KP徽章自錄影片，引起討論（圖／翻攝自應佳妤threads）

國民黨台北市議員應曉薇頻頻帶著女兒應佳妤跑行程，外界猜測可能會「代母出征」中正萬華議員選戰。而應佳妤日前自錄影片時，竟別了民眾黨前主席柯文哲的「KP」徽章，引起討論。有意參選該選區的民眾黨發言人吳怡萱則表態，歡迎加入民眾黨。對此，應曉薇今（10）日稱，應佳妤只是想感恩小草，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝」。

應佳妤引在社群平台錄影片稱，媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的對她進行思想審判、人格抹殺，讓她深深地感受到來自民主鐵拳的洗禮，也同時體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。

但影片中，應佳妤的衣服領口處別了「KP」徽章，引起注意。對此，欲代表民眾黨參選中正萬華台北市議員的吳怡萱回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

應曉薇今天則在臉書表示，其實應佳妤很乖，「她只是想感恩」。她稱，常教育兩個女兒，受人點滴要知恩圖報，真心相挺的朋友，當然不能忘記。十月懷胎的女兒，她當然知道在想什麼，不只是應佳妤，「我們母女三人都不會忘記，在我收押期間，小草們給我的溫暖和鼓勵，沿途追著囚車為我大喊加油、要我堅持到底」。她強調，自己都牢記在心，跟小草磕頭，感謝再感謝。

應曉薇還說，回家後，同學媽媽才告訴她，女兒們未出國前常在北女所外痛哭、打坐、禱告，「我是了解她們的，充滿絕望的姊妹渴望的只是能靠近媽咪近一點」。應佳妤回國後，送早餐慰問，「單純只是為了謝謝小草為媽咪加油打氣。她跟妹妹都是很善良貼心的寶貝」。

應曉薇表示，這些日子，很多小草朋友給了她們全家人很大的力量，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝」。她真心向所有關心的朋友說一聲謝謝，也祝福每一位願意為中正萬華努力的人，都能記得初衷，不負這塊土地。

