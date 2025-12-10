應佳妤別「KP」徽章欲爭民眾黨選票？應曉薇：女兒只是想感謝小草

應佳妤昨錄影片回應酸民質疑，還別上民眾黨「KP」徽章，引發外界聯想。（資料照片／翻攝自應佳妤臉書）

國民黨台北市議員應曉薇因官司纏身，恐難爭取連任，女兒應佳妤傳出有意代母出征，參選2026台北市中正萬華議員，民眾黨則在該區提名二度參選的發言人吳怡萱。不過，應佳妤昨特地別上「KP」徽章錄製影片，遭外界解讀是在搶攻小草選票，引發輿論關注。對此，應曉薇今天（10日）進一步表示，女兒只是想感謝小草們在她收押期間給的溫暖和鼓勵。

應佳妤昨錄影回應酸民質疑時，特別在衣服別上民眾黨「KP」徽章，引起討論。身為潛在競爭對手的吳怡萱則回應，「樂見年輕人認同KP理念，歡迎加入民眾黨」。

廣告 廣告

對此，應曉薇今天也於臉書發文指出，「其實她很乖，她只是想感恩。」她常教育2個女兒，受人點滴要知恩圖報，真心相挺的朋友，當然不能忘記。十月懷胎的女兒，當然知道她在想什麼。

應曉薇表示，不只是應佳妤，她們母女3人都不會忘記，在她收押期間，小草們給的溫暖和鼓勵，「沿途追著囚車為我大喊加油、要我堅持到底。曉薇都牢記在心，曉薇跟你們磕頭，感謝再感謝」。

應曉薇說，自己交保回家後，有同學媽媽才告訴她，姊妹未出國前常在北女所外痛哭、打坐、禱告，「我是了解她們的，充滿絕望的姊妹渴望只是能靠近媽咪近一點」。

應曉薇強調，這些日子，很多小草朋友給了她們全家人很大的力量，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝。」她也真心向所有關心她們的朋友說一聲謝謝，也祝福每一位願意為中正萬華努力的人，都能記得初衷，不負這塊土地。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／有望「代母出征」投入選舉 應佳妤：選或不選都準備好了

自曝國外就學時仍心繫市民 應佳妤：會繼續努力做好選服

爭取小草支持？應佳妤別「KP」徽章回應酸民 吳怡萱：歡迎加入民眾黨